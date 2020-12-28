諸羅勇媽／反萊豬力道強　黃敏惠：國民健康可以不顧嗎？

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諸羅勇媽／反萊豬力道強　黃敏惠：國民健康可以不顧嗎？

記者康子仁/專訪

2020-12-28 08:54:00｜2020-12-28 09:40:28

▲黃敏惠表示，民眾對萊豬的反彈聲浪這麼大，都是過去民進黨所教育出來的。(圖/記者郭政隆攝)
▲黃敏惠表示，民眾對萊豬的反彈聲浪這麼大，都是過去民進黨所教育出來的。(圖/記者郭政隆攝)
台灣將於明年1月1日開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，引發民怨的沸騰；嘉義市長黃敏惠接受專訪時表示，民眾的反彈聲浪這麼大，都是過去民進黨所教育出來的，2012年她擔任國民黨副主席時就反對萊牛進口，現在民進黨政府根本不願意溝通，讓人民太失望了。
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對於中央不願意清楚標示「萊豬」、「非萊豬」，「民眾怎麼辦？國民的健康可以不顧嗎？」黃敏惠說，2012年她擔任國民黨副主席時，碰到美牛要進口，「當時我是反對的，我把民眾的聲音告訴當時的黨主席」；當時有許多的折衝與溝通，現在的民進黨政府完全沒有和地方溝通，民眾根本不知道為什麼要進口萊豬，執政黨完全不正視這個問題，讓人民太失望了。
儘管在野黨要求清楚標示是否含有萊劑，卻如同狗吠火車一般置若罔聞；黃敏惠直言，萊豬的事情搞得人心惶惶，民眾之所以強烈反對，就是過去民進黨所教育出來的，這也是讓人民無法理解的，為什麼以前說一套，現在做的又是一套，根本就是雙重標準，政府說要多溝通，也沒有人跟地方溝通。

▲含萊克多巴胺進口豬肉明年1月1日起可在市面販售，消費者選購時十分憂心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲含萊克多巴胺進口豬肉明年1月1日起可在市面販售，許多消費者坦言選購時十分憂心。（資料照／記者陳雅芳攝）
黃敏惠強調，嘉義市的食品安全管理自治條例，本來就是規範豬肉當中不得檢出萊克多巴胺，把違規的法則訂定之後，也沒有人反對，「為什麼聽不到民意？政府說有不得不的苦衷，我們也沒看到交換到什麼？」「民進黨政府根本沒有考慮到國人的飲食習慣，不只進來豬肉，連豬內臟都進口」。

黃敏惠說，現在地方上都不敢說話，覺得向中央反應也沒有用，只是向她抱怨，「這就是外界說，不能只有一種聲音」，民進黨把中天關台，讓民眾沒有發聲的管道，也嚴重傷害民主和言論自由，施政應該不分藍綠，不能兩套標準。

黃敏惠提醒，中央在源頭不管理，造成地方人心惶惶，很多國中小營養午餐的食材供應者，雖然一再強調只用國產豬，還是有許多學校和家長憂慮，尤其是加工做的食品，根本看不出來是否有萊劑；上個月2家業者主動拿出100萬的保證金，直指絕對不用美國萊豬，「這是我最不想兌現的支票」，也由此可見民眾的疑慮有多深，讓廠商不得不以這樣的做法來取信於民。
 

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