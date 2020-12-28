指控對手妨害名譽 永慶房屋遭最高法院駁回
財經中心/綜合報導
2020-12-28 10:55:01
3年前有不明人士於臉書上設立「黑心信義，還我錢來」粉絲團，其部分內容惡意攻擊信義房屋，因而引起信義房屋子公司兩名員工關注，並分別於個人臉書或以個人名義於該粉絲團留言，遭到永慶房屋提告侵害名譽，並要求於報紙刊登道歉事宜，該案目前已於最高法院審理終結，認定兩名員工並無侵害名譽，判決永慶房屋敗訴。
根據判決書內容，永慶房屋提告兩名信義房屋子公司員工理由其一，王姓員工在個人臉書上po文，寫下「做此專頁的人反串的很用心，但臉書演算法還是出賣了你」，並標注截圖圈選「永慶幸福同學會」；江姓員工則在「黑心信義，還我錢來」粉絲團留言，「小編根本是永慶的員工，不甘有黑心黃領帶，硬要組一個黑心信義，真的很無聊」，並寫下「勸小編趕快離開這家公司，待久了只學會一些旁門左道，又沒賺到錢」，永慶房屋認為兩人留言有侵害名譽之虞。最高法院認為，「黑心信義，還我錢來」粉絲團小編雖以第三者自居，稱其未遭信義房屋以不合理買賣價格對待的消費者，顯示該粉絲專業由特定人士或組織團體基於特定目的而成立，又因過去媒體報導提及永慶房屋透過「好房網」對信義房屋刊載多篇攻訐之資訊，並且永慶房屋董監事列名好房網董事等，雖然兩名員工不能證明「小編根本是永慶的員工」，但應有相當理由確信其為真實，非憑空捏造事實。另外，判決書也提及，言論自由乃人民基本權利，江姓員工在粉絲團上的貼文是回應小編，「對於可受公評的事發表意見，屬善意適當評論」，在法律上價值判斷上，並非故意或過失侵害永慶名譽權，因而判決永慶房屋敗訴。