冬天吃火鍋要煮啥才內行？老饕曝「低調神菜」：不吃可惜

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冬天吃火鍋要煮啥才內行？老饕曝「低調神菜」：不吃可惜

編輯中心/綜合報導

2020-12-29 13:20:30

▲網友們紛紛認為「熱炒、桌菜都太貴，且火鍋比較能吃出食材原味，甚至可以有一種『自己料理』的氛圍」。（示意圖，非當事畫面／取自 photoAC ）
▲冬天來臨，不少人都會吃火鍋來暖暖身子。（示意圖／取自 photoAC ）
台灣人超愛吃火鍋！一年四季都有人在吃鍋，而火鍋的配料大致分為三類，就是火鍋料、肉片及蔬菜，而蔬菜的種類超多，你最愛吃的是哪一種呢？近日，就有網友提問「大家吃火鍋的時候會吃茼蒿嗎？」貼文引發熱議。
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原PO在「爆廢1公社」貼文指出「最喜歡冬天，因為吃火鍋可以配茼蒿，自己一個人吃滿滿的好幾盆，今晚可以滿足的睡覺了! 但是聽說有人無法接受這個味道是嗎？那真是可惜啊！」
▲網友分享自己煮火鍋最愛的菜就是「茼蒿」，引發廣大迴響。（圖／爆廢公社1館）
▲網友分享自己煮火鍋最愛的菜就是「茼蒿」，引發廣大迴響。（圖／爆廢公社1館）
貼文一出，網友紛紛回應「超好吃的！茼蒿」、「茼蒿真的低調又好吃，雖然很多人只愛高麗菜」、「冬天就是要狂買茼蒿啊！超讚的」、「茼蒿+1高麗菜排第二」、「茼蒿煮湯+油條超級好吃」、「茼蒿真的太佛啦」、「我愛吃茼蒿到直接自己種好幾盆哈哈」、「茼蒿天生與火鍋一對啦」、「火鍋唯一首選就是茼蒿」。

不過，也有其他人表示「草味蠻重的，還是比較喜歡高麗菜」、「要洗乾淨很累，不然吃起來會有草味」、「草味還是有點重，覺得煮高麗菜跟白菜比較適合火鍋哈哈」、「煮完會縮水，吃掉一盤是日常，高麗菜比較有飽足感」。（編輯：張嘉哲）

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