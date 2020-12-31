清炒水蓮有撇步！下鍋前先做「2動作」　秒去土味又脆口

許多熱炒店與餐廳都可見到水蓮的蹤跡，而最常見的料理方法就是清炒，究竟該怎麼炒才能沒土味又不軟爛呢？其實只要在下鍋前先做「2動作」，就能輕鬆去除土味，並保持清脆口感，趕快一起來學學吧！

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農委會指出，水蓮的學名是「龍骨瓣莕菜」，它是一種浮葉植物，葉片像縮小版睡蓮，花也像迷你型蓮花。原本只是野菜，因為是美濃特產，2017年後被稱為「美濃野蓮」。水蓮必須生長在水質乾淨無汙染的水塘裡，根莖長在土裡，葉柄穿過水中，圓圓的葉片浮在水面。而我們一般吃的水蓮，就是去頭去尾的細長葉柄。

農委會表示，水蓮富含膳食纖維，鉀、鈣、鎂、鐵等營養素，且熱量極低，每100克只有17大卡，低卡高纖，現代人經常外食、嗜吃重口味而引發水腫，水蓮則有助於維持人體中的鈉、鉀離子平衡，加速代謝。

▲水蓮口感特別，香甜清脆，受到不少人喜愛。（圖／翻攝自農委會）

至於該如何挑選水蓮？農委會提醒，應選擇外觀翠綠、飽滿不軟爛的最新鮮，特別要注意的是，不要冷藏太多天，因為水蓮一旦失去水分就不好吃了。而由於水連長在池塘裡，料理前可以將根洗淨髒汙，有人不習慣它的土味或草味，其實只要清洗乾淨就能去除。

另外，在下鍋前先「切段並泡水」，讓它吸飽水分，接下來無論清炒或加薑絲、香菇、肉絲等，都會很對味，只須快炒「1分鐘」就起鍋，是保持水蓮清香甜脆的祕訣。（編輯：許苡晴）