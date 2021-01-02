巷仔內／民眾黨中央委員選舉　柯文哲「素人參政」幻滅

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而責任募款額100萬與執政的民進黨相同，也讓基層大嘆「僅是第三大黨，募款門檻卻像執政黨一樣高」。對此黨內人士也坦言，100萬的門檻確實過高，且為此訂定「未達標就停權」的罰則也不通人情，但該黨內人士仍舊強調，責任募款額是必要性存在。「總不可能要在黨內掌握權力，卻不用做事吧？」黨內人士直言，「維持政黨營運就是要花錢，不是一句『素人參政』就可以輕鬆帶過」。
不過亂象不止如此，民眾黨地方基層與後援會盛傳，黨主席柯文哲的個人提名，已經有三個人選。頭銜分別是「董事長、台大、府內高層」。其中府內高層盛傳是台北市副市長蔡炳坤，不過對於被柯文哲列為中央委員候選人一事，蔡炳坤並未多表示意見，僅坦言「一切都尚未決定」，對於傳言不承認也不否認。不過地方基層直言，蔡炳坤想在2022年參選台中市長，因此想在黨內高層卡有一席之地，但又不願提早加入民眾黨，投入黨代表選舉，現在這樣的安排等於是「硬性操盤」。
雖然柯文哲表示訂定募款門檻，是為了讓「有組織、動員能力」的人擔任中央委員一職，不過也請柯文哲別忘了，從2014年投入市長選戰至今，所累積的組織與動員能力是如何苦過來的？現在針對僅創立一年半的台灣民眾黨，就打算讓中央委員背負100萬的募款額度，門檻之高怎麼容得下「素人參政」的空間？此外在中央委員選舉前，柯文哲就已經先找好自己的人馬投入選戰，加上不分區立委們也傳出相互合作，或自行推派支持的黨代表參選，這樣的結果，與國民黨及民進黨的派系生成有何區別？又如何能「超越藍綠」達到新政治的境界？
或許當初柯文哲在創立台灣民眾黨時，高舉「改變台灣政治」大旗，可能從未想過今天卻得為了民眾黨的存續，不得不向傳統政治低頭靠攏，也無怪乎當初力挺柯文哲這些口號，而加入民眾黨行列的基層，最終只能冷看「素人參政」夢碎、「派系政治」將起。
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