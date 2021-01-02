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巷仔內／民眾黨中央委員選舉　柯文哲「素人參政」幻滅

記者丁上程/特稿

2021-01-02 09:00:00

台北市長柯文哲參與台灣民眾黨成立大會。
▲由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日即將進行中央委員及評議委員選舉，不過還沒開始選舉，就已經頻傳爭議。圖為台北市長柯文哲參與台灣民眾黨成立大會。（圖／林柏年攝, 2019.8.6）
台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，將在10日召開黨代表大會，其中的重頭戲就是中央委員及評議委員選舉。不過在登記參選之前，黨中央卻在此時公布「財務管理辦法」，規定中央委員每年需任務性募款100萬元，若未達標就會暫停黨權；而在選舉辦法中，也規定柯文哲能分別提4名及3名「不具黨代表資格」的人成為候選人。也遭到基層詬病「素人參政」夢碎、「派系政治」將起。
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基層人士抱怨，訂定「財務管理辦法」的創黨中央委員，過去是否為黨募款或捐款還是未知數，卻能咨意訂定相關責任募款門檻，來限制下一屆的中央委員，有失公允。不過民眾黨發言人楊寶楨表示，雖然過去民眾黨沒有訂定相關規範，不過現任中央委員，確實有不定期對黨中央募款或進行捐款，數目也沒有比較少，未來若是連任中央委員，勢必也得遵守相關規定。
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，對於黨內規定中央委員必須每年責任募款100萬一事，強調是希望強調是希望選出來的中央委員，是有組織與募款能力。（圖／台灣民眾黨提供）
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，對於黨內規定中央委員必須每年責任募款100萬一事，強調是希望強調是希望選出來的中央委員，是有組織與募款能力。（圖／台灣民眾黨提供）
而責任募款額100萬與執政的民進黨相同，也讓基層大嘆「僅是第三大黨，募款門檻卻像執政黨一樣高」。對此黨內人士也坦言，100萬的門檻確實過高，且為此訂定「未達標就停權」的罰則也不通人情，但該黨內人士仍舊強調，責任募款額是必要性存在。「總不可能要在黨內掌握權力，卻不用做事吧？」黨內人士直言，「維持政黨營運就是要花錢，不是一句『素人參政』就可以輕鬆帶過」。

不過亂象不止如此，民眾黨地方基層與後援會盛傳，黨主席柯文哲的個人提名，已經有三個人選。頭銜分別是「董事長、台大、府內高層」。其中府內高層盛傳是台北市副市長蔡炳坤，不過對於被柯文哲列為中央委員候選人一事，蔡炳坤並未多表示意見，僅坦言「一切都尚未決定」，對於傳言不承認也不否認。不過地方基層直言，蔡炳坤想在2022年參選台中市長，因此想在黨內高層卡有一席之地，但又不願提早加入民眾黨，投入黨代表選舉，現在這樣的安排等於是「硬性操盤」。

▲台北市長柯文哲擬在12行政區推口罩販賣機，不過，副市長蔡炳坤（圖）14日保守表示，口罩販賣機上線與否取決於3個要素，包括販賣機的數量要足夠、民眾與健保署的資料介接以及口罩數量，會盡快克服困難建置。中央社記者鄭傑文攝109年4月14日
▲台北市副市長蔡炳坤，傳出被柯文哲欽點為「不具黨代表資格」的中央委員候選人。不過蔡炳坤本人低調表示「還沒有確定」，對消息不承認也不否認。（圖／NOWnews資料照片）
雖然柯文哲表示訂定募款門檻，是為了讓「有組織、動員能力」的人擔任中央委員一職，不過也請柯文哲別忘了，從2014年投入市長選戰至今，所累積的組織與動員能力是如何苦過來的？現在針對僅創立一年半的台灣民眾黨，就打算讓中央委員背負100萬的募款額度，門檻之高怎麼容得下「素人參政」的空間？此外在中央委員選舉前，柯文哲就已經先找好自己的人馬投入選戰，加上不分區立委們也傳出相互合作，或自行推派支持的黨代表參選，這樣的結果，與國民黨及民進黨的派系生成有何區別？又如何能「超越藍綠」達到新政治的境界？
或許當初柯文哲在創立台灣民眾黨時，高舉「改變台灣政治」大旗，可能從未想過今天卻得為了民眾黨的存續，不得不向傳統政治低頭靠攏，也無怪乎當初力挺柯文哲這些口號，而加入民眾黨行列的基層，最終只能冷看「素人參政」夢碎、「派系政治」將起。

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