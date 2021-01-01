台灣料理的特色是什麼？老饕曝「靈魂元素」：文化大雜燴
編輯中心/綜合報導
2021-01-01 14:58:52
美食菜餚為了適應當地人的口味，往往都會演化出一些在地特色，像是講到泰國菜就會聯想到酸酸辣辣的香料調味，講到四川菜就是大辣重口味。而台灣料理的菜色種類十分豐富，就有網友好奇詢問，「台灣料理的特色是什麼？」引來許多老饕曝光答案。
有位網友在PTT發文，透露自己剛剛看完料理節目，參賽選手有些是做泰式料理、有些是做日式、韓式等等，不同菜系的各自特色也很明顯，日式料理想到的就是和食、韓式就是辣，泰式則是酸辣很開胃。原PO指出，這些料理都有一個很統一的印象，那麼台式料理呢？台灣料理的特色是什麼？「是魯肉飯、魯菜的魯？還是珍珠奶茶、手搖杯的甜？又或者是四邊環海的海鮮？」
貼文一曝光引來許多網友討論，許多內行老饕都認為「多樣性高」就是台灣料理最大特色，「材料變化度超高」、「原本閩菜、客家菜，日治後受日本影響，民國後外省各系開始普遍，近年新移民帶來的東南亞飲食，基本上就是文化大雜燴」、「中華大地的各色各式美食在台灣都可以吃得到」。另外也有網友認為，「台菜的特色就是蝦米、香菇、紅蔥酥，基本上都少不了這幾樣」、「台菜靠調味阿，一堆沒什麼味道的沾醬或是灑了調味料就成一道了」、「週期表」、「能吃到許多元素」、「就加蔥薑蒜啊」、「台菜偏甜，味道比較平淡。剩下靠廚師功力」。（編輯：倪浩軒）