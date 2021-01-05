滷肉加什麼會變嫩？內行推「2平價神飲」：會有點香料味
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 00:01:15
台灣小吃美食是出了名的多，而滷肉更是常見的家常菜之一，有不少內行在滷製的時候會加一點可樂，增加整體的色澤和香氣。近日，就有網友提到，家人不喜歡可樂滷肉的味道，但沒有加的話肉比較不容易軟，讓她相當兩難，因此發文詢問「可以用什麼替代可樂？」貼文也引發熱議。
原PO在《PTT》表示，在家滷了一鍋肉，但老公卻說不習慣可樂滷肉的味道，讓她相當傷腦筋，「我試過兩次，沒有加可樂的肉比較不容易軟，而且煮久也比較澀，請教各位我可以用什麼替代可樂，讓滷肉也還是香嫩好吃？」許多內行的網友看到，也分享自己的秘訣，「推蘋果西打，效果不錯」、「用蘋果西打會有點香料味」、「蘋果西打+1，我老媽說這樣比較不會太甜」、「可樂滷的色澤比較漂亮，蘋果西打大概要多滷一倍時間才有一樣的色澤，但是蘋果西打會帶一點香香的味道」、「用米酒就非常軟嫩香」、「用料理米酒就對了」。另外，也有老饕建議，「雪碧或是用鳳梨、木瓜醃肉」、「啤酒也可以讓肉變軟」、「改用壓力鍋滷肉」、「用13香+蔥蒜薑辣椒+紹興或米酒+冰糖，按比例調味即可」、「用醋加米酒會很香唷，也很好吃」。（編輯：許智超）