最顧人怨的火鍋配料？老饕狂指「地雷食材」：芋頭都輸
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 19:13:57
受到寒流影響，全求各地天氣都十分寒冷，在這冷冷的冬天中，不少民眾都會吃火鍋來暖暖身子。不過，就有網友好奇「吃火鍋看到什麼食物會很生氣？」對此，就引來許多老饕曝光心目中的答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示和友人一起吃火鍋時，沒想到送上來的菜盤沒有高麗菜，反而以青江菜取代，讓他崩潰直喊「這輩子最討厭青江菜了~~QAQ」。隨後，他也好奇詢問「請問各位在吃火鍋看到什麼食物會很生氣？有沒有卦？？」問題一曝光，隨即引來許多網友討論，其中「芋頭、南瓜」呼聲最高，「芋頭，煮爛掉後整鍋都是」、「芋頭跟南瓜真的不懂」、「芋頭，建議直接用毀損罪處理」、「誰放芋頭的」、「我恨芋頭、南瓜，這類食物會讓火鍋變濁」、「芋頭好吃，但我吃火鍋不會點它，會把湯頭搞混濁」。
但有老饕也狂點名「火鍋料」，直言「吃火鍋我最討厭遇到火鍋料...」、「火鍋料大部分都很難吃」、「便宜的火鍋料塞半盤」、「絕對火鍋料」、「芋頭，南瓜，火鍋料」、「火鍋料、油條」：此外，「絲瓜」亦被不少人提及，直言「絲瓜片比芋頭更爛」、「最爛的就是絲瓜片」、「絲瓜+1」、「芋頭南瓜絲瓜蒟蒻」。除了上述答案，網友也紛紛曝光其他選項，「蕃茄吧」、「快爛掉的麻糬燒…」、「菇類，根本外星來的嘔嘔嘔」、「蛋餃吧裡面的餡不知是什麼肉，難吃」、「豆皮啊」。（編輯：陳雅雲）