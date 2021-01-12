大蒜調味有學問！「3料理」別亂放　小心營養流失又難吃

蒜頭是一樣非常好用的食材，許多人在炒菜時都會加入蒜末爆香，不僅有去腥效果，還能讓食物變得更鮮香美味。不過，你知道嗎？看似百搭的大蒜，其實並非每道料理都適用，專攻美食領域的搜狐號《大慶談美食》專欄就指出，有「3種料理」不可隨便加大蒜，否則恐會讓營養流失、口味變調。

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《大慶談美食》表示，如果大蒜放錯的話，可能會壞了一鍋好菜，不僅口感變得難吃，還會造成食材浪費。究竟那些料理不適合加算呢？首先就是「糖醋類」食材，如：糖醋里肌、糖醋排骨、糖醋魚等，由於這類食材主要口味以糖醋為重，大蒜本身的味道非常濃郁，若放入糖醋味食材內，可能會蓋住糖醋本身的味道，使得味道變得很奇怪。

▲專攻美食領域的《大慶談美食》專欄指出，有「3種料理」不可隨便加大蒜，否則恐會讓營養流失、口味變調。圖為糖醋排骨。（圖／取自pixabay）

其次為「海鮮類」食材， 如：大蝦、螃蟹等，《大慶談美食》指出，海鮮大多以水煮或清蒸的方式料理，只需放入蔥、薑去腥即可，不需再放入大蒜。因為加了大蒜後，會使得海鮮本身的鮮味被吃掉，甚至變調，且大部分的營養也會直接流失。

此外，「清蒸魚」及「紅燒魚」也不適合加大蒜， 《大慶談美食》提到，做清蒸魚時，主要是將魚類本身的營養物質激發出來，因此沒必要用大蒜，否則會使得大蒜味變得很濃郁。至於紅燒魚，本身為酸甜口感，若放入大蒜後，恐怕只剩蒜味，會破壞這道菜的口感價值。（編輯：許苡晴）