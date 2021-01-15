水煮健康餐較貴卻很夯？網驚曝食材「暗黑關鍵」：很合理
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 08:27:05
「便當」的主食和配菜應有盡有，方便且經濟實惠，深受不少外食族喜愛；而近年來隨著健身和養身意識崛起，「水煮健康餐」的便當類型更是掀起一波風潮。不過，卻有網友在PTT八卦版提到，發現水煮健康餐的價格似乎都比一般便當還要更高，好奇為何標榜健康就賣得特別貴？貼文立刻引發熱議，網友紛紛揭露背後原因。
原PO以「水煮健康餐，為何都要賣到100多元？」為題發文，提到近期台北似乎越來越多家專門販售水煮健康餐的便當店，但每一家的價格幾乎都是120元起跳，並稱「有些還賣到150、180，看起來料也沒有很豐富」，不解直呼「為何標個健康就可以賣這麼貴？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「覺得貴你就自己煮啊，開了沒倒，表示客人願意買單」、「便宜你敢買嗎？」「賣健身盤子的啊，真的健身的就會自己準備地瓜跟雞胸肉吧」、「潮啊，便宜就不潮了」、「你自己買好一點的食材，也是一餐要一百啦」。對此，許多網友分析主因「健康無價啊」、「難道你的健康不值這個價錢嗎」、「用錢就能買到『健康』了，是不是很划算呢」、「應該叫養生餐，真的比隨便亂吃好很多」、「裡面有加健康」；更有網友認為主要關鍵為食材新鮮度，若是不新鮮的食材，才需要用調味料來掩蓋，「調味變少食材就要很新鮮才好吃，當然貴啊」、「因為食材要很新鮮，比較貴很合理」、「那種沒有調味的，一旦不新鮮就是難吃」、「沒調味，不新鮮味道明顯」、「調味重食材不新鮮吃不出來啊」。（編輯：賴詠璿）