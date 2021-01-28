寒潮襲台／全台農損破1.2億元 逾百人疑低溫猝死
記者陳致宇／專題報導
2021-01-28 10:00:00
入冬以來寒流一波接一波報到，氣溫像是坐溜滑梯一樣直直往下掉，對民眾生命財產安全造成相當大影響，根據農委會統計，截至 1 月 16 日 17 時止，農業產物估計損失達 1 億 2,843 萬元，以蓮霧、混養之虱目魚受損最為慘重；另外，低溫也造成各地陸續傳出疑似猝死案例，氣象局提醒，有心血管疾病及呼吸道疾病的民眾，要特別注意保暖工作。
農委會統計，截至 1 月 16 日 17 時止，各縣市農業災情以屏東縣損失 6,719 萬元、占 52% 為最大宗，之後分別為雲林縣損失 1,719 萬元、占 13% ，澎湖縣損失 1,044 萬元、占 8% ，高雄市損失 919 萬元、占 7% ，嘉義縣損失 698 萬元、占 5% ，彰化縣、台東縣、台南市及宜蘭縣則損失 420 萬元至 201 萬元、占 2% 至 3% 。若以農產損失來看，估計損失金額 8,675 萬元，其中受損最嚴重的作物主要為蓮霧，損失金額 7,452 萬元，其次為番荔枝（釋迦）、高接梨穗、硬質玉米及甘藍等；漁產損失估計有 4,165 萬元，主要為文蛤池混養的虱目魚，受損金額 2,216 萬元，其次為海鱺、虱目魚（專養）、龍虎斑、午仔魚及淡水長腳蝦等。
會造成這麼大的損失，一部分原因是氣溫降太快，這次寒流來襲時，氣溫在短時間內氣驟降 10 至 15 度以上，讓農民來不及做防寒措施，或是提早採收蔬果，加上近期仍有輻射冷卻影響，部分地區清晨會有 10 度以下低溫發生，也會讓農損的情況持續擴大。
此外，寒流也成為隱形殺手，受到低溫影響，各地陸續傳出疑似猝死案例，從 1 月 7 日至 8 日，48 小時內累計至少 126 人猝死，除了 70 歲以上長者為，也有部分是 30 、 40 歲的壯年族群。
衛福部表示，當氣溫驟降與濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會，尤其是心血管疾病患者、年長的長輩及肥胖等族群更要特別注意，如果突然有胸悶、胸痛、呼吸 困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，一定要儘速就醫。