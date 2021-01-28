寒潮襲台／保暖家電買氣暴增10倍 暖暖包全台通路大缺貨
記者陳致宇／專題報導
2021-01-28 10:05:00｜2021-01-28 10:38:18
近三周以來，寒流持續來襲、全台急凍，氣象局接連發出低溫特報，部分地區低溫下探 10 度以下，連帶讓賣場保暖家電買氣暴增 10 倍以上，除了現場零星展示品外，其餘庫存通通銷售一空，另外像是冬天必備的暖暖包，幾乎全台各大通路賣場通通被搶購一空，民眾直呼「比口罩還難買」，業者也無法保證何時會再進貨，只能請廠商加緊趕工。
以往在冬天走進大賣場，入口顯眼處都會擺滿各式各樣的保暖電器商品，但這樣的場景今年卻是看不到，家樂福公共事務服務部北區經理張君鴻表示，今年因寒流影響，無論是葉片式或是鹵素燈電暖器，銷量幾乎是往年的 10 倍以上，賣得最好的品牌是禾聯與聲寶，目前只剩下賣場架上的展示機及少量庫存可以銷售，不定時也會有零星進貨。張君鴻指出，電熱毯也是今年的熱銷商品，去年銷量僅有 200 條不到，但今年已經賣出 2 千多條，買氣相當熱絡，其他像是除濕機等家電，今年銷售量也是略有成長；此外，連日低溫也讓賣場火鍋湯底買氣提升，相關商品銷售業績比去年同期成長逾 1 成。
至於冬天必備的暖暖包，目前全台各大通路賣場幾乎都已銷售一空，張君鴻表示，今年暖暖包銷量與去年同期相比暴增 10 倍，目前各分店都是缺貨的狀態，已經請廠商加緊趕工，但何時會再進貨無法保證。藥妝通路屈臣氏、康是美則是在店門口貼出暖暖包缺貨告示，目前也在努力補貨中。
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