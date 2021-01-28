寒潮襲台／1月上半均溫創35年新低　專家解析低溫原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是「負北極振盪」？陳孟詩解釋，「北極振盪」是指北極與中緯度地區的周期性振盪，像是蹺蹺板一樣，當北極圈比較冷，中緯度地區相對就會比較溫暖；反之，「負北極振盪」是北極圈比較溫暖，中緯度地區就會感覺比較寒冷，這次低溫就是很典型的負北極振盪的型態。
陳孟詩指出，北極圈外面圍繞著一圈「極鋒噴流」，由於噴流速度很快，可以將冷空氣抑制在在北極圈內，不讓冷空氣外流影響中緯度地區的氣溫，但如果北極圈開始變暖，極鋒噴流的速度就會開始變慢，並且結構變得不穩定、歪曲扭八，這時候若有暖空氣入侵北極，一定會有冷空氣外流出來，造成中緯度地區氣溫驟降。
究竟「負北極振盪」是否有周期性？是否跟溫室效應有關？陳孟詩說：「我們也很想知道！」這也是目前科學家們研究的方向之一。陳孟詩不諱言，「負北極振盪」感覺上與全球暖化會有一點關係，原因是從2000年後越趨頻繁，而全球暖化就是在這一年開始變得比較明顯一點，周期性也還需要觀察，這對全世界來說都是個很新的課題。
不過，民眾也擔心，這樣的低溫狀況未來是否還會再出現？陳孟詩說，自去年12月起至今，都是還是呈現負北極振盪的狀況，而這樣的預測會慢慢趨緩。她強調，以目前的預報技術來說，僅能做14天內的氣象預報，若要做到14天以後的預報，「以現在的科技來說，幾乎是不可能的。」只可以觀察溫度的變化趨勢，但這個變化趨勢會不會持續，或是會不會變成寒流，卻是不容易觀測的事情。
寒潮襲台／負北極振盪 日本雪量破紀錄、首爾漢江結凍
寒潮襲台／保暖家電買氣暴增10倍 暖暖包全台通路大缺貨
寒潮襲台／全台農損破1.2億元 逾百人疑低溫猝死