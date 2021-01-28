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寒潮襲台／1月上半均溫創35年新低　專家解析低溫原因

記者陳致宇／專題報導

2021-01-28 10:15:00｜2021-01-28 10:39:36

寒流搭配足夠水氣，大屯山今（8）日降下今年第一場雪，民眾興奮的穿上禦寒衣物上山賞雪。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.08）
▲台灣在短短兩個禮拜時間經歷3波寒流，1月上半月均溫更創35年新低，氣象局分析，這次因為近期受到負北極振盪影響，因此民眾今年冬天對冷的感受特別明顯。（圖／NOWnews資料圖片）
自2020年底起，短短半個月內3波寒流接連報到，除玉山、合歡山外，海拔較低的小烏來、大屯山也降下皚皚白雪，吸引眾多民眾上山欣賞難得的雪景。受到這幾波寒流影響，今（2021）年1月上半月均溫創35年新低，氣象局分析，台灣近期低溫是受到「負北極振盪」影響，北極圈的冷空氣向南流出，流出地點剛好就落在台灣附近的東亞地區，因此民眾今年冬天對冷的感受特別明顯。
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氣象局科長陳孟詩表示，從去年跨年起民眾可以明顯感受覺天氣偏冷，因為在短短兩個禮拜時間，台灣就經歷3波寒流影響，1月1日到15日全台均溫更創下35年同期新低，會造成這個現象的原因，主要就是因為「負北極振盪」。
▲氣象局科長陳孟詩說明台灣近期低溫原因。（圖／記者陳致宇攝）
▲氣象局科長陳孟詩說明台灣近期低溫原因。（圖／記者陳致宇攝）
什麼是「負北極振盪」？陳孟詩解釋，「北極振盪」是指北極與中緯度地區的周期性振盪，像是蹺蹺板一樣，當北極圈比較冷，中緯度地區相對就會比較溫暖；反之，「負北極振盪」是北極圈比較溫暖，中緯度地區就會感覺比較寒冷，這次低溫就是很典型的負北極振盪的型態。

陳孟詩指出，北極圈外面圍繞著一圈「極鋒噴流」，由於噴流速度很快，可以將冷空氣抑制在在北極圈內，不讓冷空氣外流影響中緯度地區的氣溫，但如果北極圈開始變暖，極鋒噴流的速度就會開始變慢，並且結構變得不穩定、歪曲扭八，這時候若有暖空氣入侵北極，一定會有冷空氣外流出來，造成中緯度地區氣溫驟降。

▲受到
▲受到3波寒流影響，1月1日到15日各縣市地溫創下近年來的新低紀錄。（圖／NOWnews製表）
究竟「負北極振盪」是否有周期性？是否跟溫室效應有關？陳孟詩說：「我們也很想知道！」這也是目前科學家們研究的方向之一。陳孟詩不諱言，「負北極振盪」感覺上與全球暖化會有一點關係，原因是從2000年後越趨頻繁，而全球暖化就是在這一年開始變得比較明顯一點，周期性也還需要觀察，這對全世界來說都是個很新的課題。

不過，民眾也擔心，這樣的低溫狀況未來是否還會再出現？陳孟詩說，自去年12月起至今，都是還是呈現負北極振盪的狀況，而這樣的預測會慢慢趨緩。她強調，以目前的預報技術來說，僅能做14天內的氣象預報，若要做到14天以後的預報，「以現在的科技來說，幾乎是不可能的。」只可以觀察溫度的變化趨勢，但這個變化趨勢會不會持續，或是會不會變成寒流，卻是不容易觀測的事情。


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