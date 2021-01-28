寒潮襲台／負北極振盪　日本雪量破紀錄、首爾漢江結凍

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韓國同樣也是受到低溫影響，首爾地區在 1 月 8 日出現 35 年來最強的一波寒流，低溫下探至零下 18.6 度，就連流經首爾的漢江也因低溫，時隔多年再度結凍，還必須出動破冰船來維持航運；位於韓國最南端的濟州島則於 1 月 6 日發布 57 年以來的首次寒流警報，低溫下探零下 15 度。
中國大陸地區也是受到這波寒流侵襲，首都北京 1 月 7 日清晨低溫一度下探零下 19.5 度，創 1966 年以來最冷紀錄，就算是白天高溫也只有零下 7 度，一出門就彷彿進入冷凍庫一樣；東北地區的哈爾濱、呼和浩特、長春等城市，也都創下入冬以來的低溫紀錄，低溫也對各地的交通、電力等公共設施造成影響。
不過，在歐洲卻有不同景象，西班牙 1 月 9 日遭遇 50 年以來最大降雪，且連續 30 小時以上不間斷，造成多數地區交通混亂，首都馬德里更是睽違 76 年出現零下 10 度的氣溫預報；位處南歐的希臘， 1 月 10 日則是出現近 10 年以來的 1 月最高溫，全國均溫超過 15 度，首都雅典則是超過 23 度，不少民眾湧入海邊消暑，成為冬天裡的難得景象，根據資料，希臘 1 月均溫約 0 至 5 度，上次出現這種極端高溫是在 1987 年和 2010 年。
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