地瓜葉易變黑？快炒時掌握「1訣竅」：保證翠綠又鮮嫩

相信大家都聽過這麼一說，在過去，地瓜是人吃的，地瓜的莖和葉則被農民拿來養豬，不過，如今地瓜葉的品種已改良，口感較嫩，價錢也十分便宜，成為大眾常見的餐桌菜餚。而你是否遇過地瓜葉料理時容易變黑的問題呢？其實只要在快炒時加入「這個」，就能防止氧化，保持翠綠又鮮嫩。

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農委會表示，地瓜葉熱量極低，營養卻十分豐富，每100公克地瓜葉，熱量只有30大卡，鐵含量有1.5毫克，膳食纖維則有3.1公克，我們食用它的莖葉和嫩芽，質地柔細，卻可以增進胃腸蠕動，順利排便。它的葉綠素、維生素B群和維生素A、C含量豐富，鈣鉀等礦物質也極高，只要300克地瓜葉就足夠我們一天的鐵質及維生素A、C、E的吸收量。

▲不少人在炒地瓜葉時，總是會遇上發黑的情形。（圖／讀者提供）

農委會指出，品種極多的地瓜葉，葉色葉形各有不同，有心葉、圓葉、三角葉、裂葉等，幾乎全年都能栽種採收，4至11月是盛產季，12至3月則是淡產期，台北市近郊、新北市、苗栗、台中、彰化、雲林、屏東都是產地，分布很廣。而且它生命力旺盛，隨處種植、隨時採摘，自己在家種也很容易。

至於如何挑選地瓜葉？方法十分簡單，選擇葉片完整、寬大肥厚、新鮮幼嫩、沒有枯萎的即可，它的莖有一層外皮，通常很細嫩的就不需要撕去，如果較老就要去除，不然吃起來會有一層膜，口感不好。

而由於地瓜葉的鐵質含量高，因此料理時容易變黑，但其實還是有些「防黑」的小訣竅，快速汆燙後再拌點大蒜醬油，簡單又美味！另外，在快炒時加點熱水可快速煮熟，加點「檸檬汁」則能減緩氧化，如此就能讓菜看起來更翠綠可口喔！（編輯：許苡晴）