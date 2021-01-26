飯店用餐常見「一碟花生」招待小菜？內行驚喊：滿滿套路
編輯中心/綜合報導
2021-01-26 08:46:32
民眾到中式的高級餐廳、飯店用餐時，往往一上桌店家就會端出一小碟花生，當作招待用的小菜，不過為何大多餐廳都喜歡招待顧客吃花生呢？近日，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，現在外面的餐廳越開越多，市場相當競爭，想要吸引顧客，不僅餐點要抓住客人味蕾，還要有好的服務，讓顧客有個愉快的用餐體驗，才能留住回頭客，其中「小菜」也是滿滿的套路。
《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，許多中式的餐廳，客人入座之後，服務員都會立刻送上一小碟花生、醃蘿蔔或者脆瓜等小菜當作招待，放在桌面上免費供客人食用，這些小菜叫作「壓桌菜」，那麼為何又會提供這幾樣小點呢？其實還藏有其他背後原因。當客人入座後，吃了免費提供的小點，若是突然改變心意或其他原因想換一間餐廳，自然不好意思臨時說要走，且花生這一類的點心往往是最經典的下酒菜，因為是油炸食品，還帶少許鹽，吃多了容易口渴，能順勢帶動飲料或酒水的銷售，而花生相對便宜，酒和飲料還能帶來可觀的利潤，即使店家免費招待花生，老闆也不易吃虧。
此外，店家在客人入桌時招待一小碟花生，還能讓顧客在等餐的時間較不容易急躁，上菜時間太長，會使顧客的用餐體驗變差，若能一邊吃著花生一邊聊天，自然不會一直催單。最重要的部分還有「拉攏回頭客」，因為對一家餐廳而言，回頭客是非常重要的，顧客的回頭率同時是業者長期經營下去的主因。顧客入座後，服務員立刻端茶水、贈送一碟花生，會有立即被重視的感覺，唯有愉快的用餐體驗，客人才會選擇再來。（編輯：賴詠璿）