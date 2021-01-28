茼蒿怎麼挑才內行？達人揭「關鍵部位」：看一眼就知道
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 12:12:34
茼蒿堪稱火鍋店的必備青菜，營養價值相當豐富，一般家庭的餐桌上也經常可以看見茼蒿，是台灣民眾最愛的蔬菜之一。但你知道茼蒿應該怎麼挑才內行嗎？日本綜藝節目《相葉マナブ》日前就邀請到蔬果達人現身說法，分享挑選茼蒿的簡單訣竅，其實只要看一眼就能分辨，相當實用。
《相葉マナブ》日前邀請到日本蔬果業界資深代表杉本先生，衫本先生對於如何挑選各類蔬果都非常有心得。首先他簡單介紹了茼蒿，在日本被稱為「春菊」，是冬令時菜。有分為中葉茼蒿和大葉茼蒿兩種，而衫本先生要教大家挑選的是中葉茼蒿。如封面圖中所示，菜盤上放著的A、B兩株茼蒿，你知道選哪一株才內行嗎？杉本先生解釋，許多民眾挑選茼蒿時會注重在葉片是否翠綠，但其實兩株茼蒿的真正關鍵差異在於莖部的粗細，A茼蒿明顯比較細，B茼蒿比較粗。而會有這樣的差異，就在於A茼蒿是整株茼蒿長成後，由尖端剪下的側枝，而B茼蒿則是整株茼蒿尚未長高時從底部剪下，因此莖部較粗。由於B茼蒿是新芽，營養更豐富且苦味也較少，因此挑選B茼蒿才是正解。而主持人也在現場立即涮煮品嚐，果然是B茼蒿更為美味。最後衫本先生也建議大家，煮火鍋涮茼蒿時，20秒內便可夾起食用，若再久煮下去香味就會流失了。（編輯：倪浩軒）