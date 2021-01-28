NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

茼蒿怎麼挑才內行？達人揭「關鍵部位」：看一眼就知道

編輯中心/綜合報導

2021-01-28 12:12:34

▲圖中兩株茼蒿哪一株比較好吃勒？日本專家分享挑選秘訣。（圖／翻攝自《相葉マナブ》節目截圖）
▲圖中兩株茼蒿哪一株比較好吃？日本專家分享挑選秘訣。（圖／翻攝自《相葉マナブ》節目截圖）
茼蒿堪稱火鍋店的必備青菜，營養價值相當豐富，一般家庭的餐桌上也經常可以看見茼蒿，是台灣民眾最愛的蔬菜之一。但你知道茼蒿應該怎麼挑才內行嗎？日本綜藝節目《相葉マナブ》日前就邀請到蔬果達人現身說法，分享挑選茼蒿的簡單訣竅，其實只要看一眼就能分辨，相當實用。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《相葉マナブ》日前邀請到日本蔬果業界資深代表杉本先生，衫本先生對於如何挑選各類蔬果都非常有心得。首先他簡單介紹了茼蒿，在日本被稱為「春菊」，是冬令時菜。有分為中葉茼蒿和大葉茼蒿兩種，而衫本先生要教大家挑選的是中葉茼蒿。
如封面圖中所示，菜盤上放著的A、B兩株茼蒿，你知道選哪一株才內行嗎？杉本先生解釋，許多民眾挑選茼蒿時會注重在葉片是否翠綠，但其實兩株茼蒿的真正關鍵差異在於莖部的粗細，A茼蒿明顯比較細，B茼蒿比較粗。
▲莖部較細的A茼蒿是由尖端剪下，而莖部較粗的B茼蒿則是新芽時期整株剪下。（圖／翻攝自《相葉マナブ》節目截圖）
▲莖部較細的A茼蒿是由尖端剪下，而莖部較粗的B茼蒿則是新芽時期整株剪下。（圖／翻攝自《相葉マナブ》節目截圖）
而會有這樣的差異，就在於A茼蒿是整株茼蒿長成後，由尖端剪下的側枝，而B茼蒿則是整株茼蒿尚未長高時從底部剪下，因此莖部較粗。由於B茼蒿是新芽，營養更豐富且苦味也較少，因此挑選B茼蒿才是正解。而主持人也在現場立即涮煮品嚐，果然是B茼蒿更為美味。最後衫本先生也建議大家，煮火鍋涮茼蒿時，20秒內便可夾起食用，若再久煮下去香味就會流失了。（編輯：倪浩軒）
關鍵字

NOW民調中心

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

誰是您心目中最正的台灣凍齡美魔女？

繼續作答
過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

過年超惱人親友連環問，您最怕被問到什麼問題？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

蔡英文下令保黃捷不被罷免！您覺得民進黨該出手保黃捷嗎？

贊成
不贊成
28.62%71.38%
2021-01-26-2021-02-01
即時
推薦閱讀