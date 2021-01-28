為何超市牛排特別便宜？知情人揭「駭人內幕」：上當了
編輯中心/綜合報導
2021-01-28 13:35:19
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香；民眾除了選擇到牛排館用餐，有些人也喜歡到超市、大賣場買牛肉回家料理。不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，部分超市的醃製牛排價格特別便宜，其實藏有背後原因。
《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，超市、大賣場相同重量的牛排，新鮮的和醃製好的價格有落差，且較便宜的牛排通常是包裝精美、醃製過的。這種牛排可能是重組牛排，利用碎小的牛肉，或混入其他碎肉拼接而成，甚至能做出白色的牛筋，外型難用肉眼分辨真偽，實際上口感卻不如新鮮牛肉。不過，這些碎小牛肉在製作的過程中，因為會接觸空氣，容易聚集大量細菌，合成後不僅停留在「成品牛排」表面，還可能滲入牛排的內部，有許多微生物，必須料理至全熟才能吃；新鮮牛肉的內部則是無菌狀態，一般約5分熟以上就可以食用，但是重組牛排內部因為有不少微生物，必須煮到全熟才能食用。至於如何鑒別是否為重組牛排？重組牛排多是規則的圓形，肉的纖維短而分散，而且為了掩蓋肉質本身的不新鮮和口味差，會醃製過後再進行販售。重組牛排煮熟之後，口感非常軟嫩，不像新鮮牛肉，一旦烹飪時間稍微長一點，肉質就會變硬變老，而重組牛排碎肉之間的纖維也沒有真實牛排那麼緊實。（編輯：賴詠璿）