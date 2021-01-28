▲ Porsche Panamera 車系改款登台，頂級 Turbo S 開價 1201 萬

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Panamera Turbo S 達 630 PS（463kW）的動力輸出更證明了其為該級距登峰造極之作，將性能推往更高境界的全新旗艦車型。此外，保時捷也持續將 E-Performance 策略落實於 Panamera 車系，推出全新插電式混合動力車型 Panamera 4S E-Hybrid，其 560 PS（412kW）的極致動力輸出表現，更將純電續航里程提升 30%，並透過全面強化的底盤零件與控制系統，結合新世代的轉向控制與輪胎，優化舒適度與性能表現。
全新 Panamera 速度感、舒適感大幅躍升新一代 Panamera 在亞特蘭大米其林賽道打破了官方於該級距跑車的最速紀錄，充分證實了 Panamera 性能的全面提升。Panamera 全車系搭載的底盤控制系統同時提供運動化與舒適並存的駕馭感受；為了將強悍動力透過更優異的控制方式和轉向表現落實於道路駕駛，保時捷依各車型調整其搭載的三氣室氣壓懸載系統、保時捷主動式懸載調整系統（PASM）、滾動穩定系統的保時捷運動化動態底盤控制系統（PDCC Sport）及保時捷扭力分導升級系統（PTV Plus）。
全新 Panamera 與 Panamera 4 搭載 2.9 升 V6 雙渦輪增壓引擎，提供 330 PS（243kW）與 450 Nm 動力輸出。標配停車測距輔助系統（前後）含 360度環景輔助攝影、變換車道輔助系統、車道維持輔助系統、環境內裝照明（氛圍燈）、車門自動緊閉系統、駕駛座記憶套件、動力輔助轉向升級系統等。
外型設計更加俐落搶眼除了運動房車車型，台灣保時捷也同步發表了全新 Panamera Sport Turismo。而 Panamera Turbo S 的全新前保桿，進氣口比例加大、與車身同色的設計，使其與車身水平式融合，進一步突顯寬幅車身的視覺效果；Panamera Turbo S 車頭雙列日行燈的間距也大幅增加。重新設計的車尾燈帶與行李廂蓋輪廓無縫銜接，視覺上與兩側全新設計的 LED 尾燈組融為一體。輪圈則增列三種 20 及 21 吋輪圈，多達 10 種樣式選擇。
數位聯網與輔助系統 提升行車安全與舒適性保時捷通訊管理系統（PCM）提供數位化功能與服務，與無線 Apple® CarPlay 等多項互聯服務。此外，Panamera 亦提供功能更廣泛的創新照明與輔助系統，如智慧巡航系統（ACC）、夜視輔助系統、變換車道輔助系統、LED 矩陣式頭燈含保時捷動態照明升級系統（PDLS Plus）、停車測距輔助系統含後視攝影機與 360度環景輔助攝影（Surround View），及抬頭顯示器。
【全新 Panamera 車系 建議售價】Panamera Turbo S NTD 12,010,000 元起Panamera 4S E-Hybrid NTD 8,370,000 元起Panamera 4 Sport Turismo NTD 5,480,000 元起Panamera 4 NTD 5,290,000 元起Panamera NTD 4,990,000 元起