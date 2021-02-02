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做錯半輩子！豬肉最忌直接放冰箱　多做「2動作」更保鮮

編輯中心/綜合報導

2021-02-02 08:53:19

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▲《小茉莉美食記》專欄指出，豬肉放入冰箱前，務必記得「2動作」，其一，塗抹適量食用油，其二，用保鮮膜包裹。（圖／取自pixabay）
豬肉是許多人家裡必備的肉食品之一，不少人甚至每天都會吃到豬肉料理，然而，豬肉的保存卻是一大問題，每每放太多天就容易出現異味、口感不佳。近日專攻美食領域的搜狐號《小茉莉美食記》專欄就分享了保存豬肉的妙方，其實買回豬肉後，最忌諱的就是直接放進冰箱冰！只要多做「2動作」就能讓豬肉放更久，也更保鮮。
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《小茉莉美食記》表示，快過年了，大家都開始準備各種年貨，尤其是豬肉，基本上家家戶戶都會囤個幾斤，以用來炒菜、包水餃或煮湯等。而一般人買回豬肉後，通常都會直接放入冰箱冷藏或冷凍，但過一段時間就會發現，豬肉表面出現一層厚厚的冰霜，且豬肉會變得特別乾，煮熟後的味道與口感也遠不如剛買的那樣，雖然豬肉冷凍起來並無變質，但豬肉中的水分卻悄悄流失了。
《小茉莉美食記》便傳授了保存豬肉的撇步，首先，將豬肉分割切成小塊，方便之後要吃多少就解凍多少，接著加入食鹽、白醋與麵粉一起清洗，隨後再用廚房紙巾把水分吸乾，避免豬肉表面的水分在保存過程中結冰，破壞豬肉的表層結構，影響口感。
▲其實買回豬肉後，最忌諱的就是直接放進冰箱！只要多做「2動作」就能讓豬肉放更久。（圖／取自pixabay）
▲其實買回豬肉後，最忌諱的就是直接放進冰箱！只要多做「2動作」就能讓豬肉放更久。（圖／取自pixabay）
▲豬肉冷凍前務必記得「2動作」，其一，塗抹適量食用油，其二，用保鮮膜包裹。
▲豬肉冷凍前務必記得「2動作」，其一，塗抹適量食用油，其二，用保鮮膜包裹。
而在放入冰箱前，務必記得「2動作」，其一，準備適量的「食用油」，用小刷子均勻地塗抹在豬肉表面，這一步非常關鍵，因為食用油會在豬肉表面形成一層保護膜，能鎖住豬肉的水分和營養，且有助於隔絕空氣，防止豬肉變味。
其二，將塗抹好食用油的豬肉「用保鮮膜包裹」起來，注意要將空氣排乾淨，當然也可以使用保鮮袋，但同樣也需注意將空氣排乾淨，否則在冷凍（藏）過程中，豬肉表面會形成一層冰霜，導致豬肉水分流失，口感變調。（編輯：許苡晴）
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