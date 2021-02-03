為何選「牛排餐」比吃火鍋還飽？老饕吐3關鍵：超級開胃
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 10:55:42
近日台灣牛排館、火鍋店一間接著一間開幕，各式各樣不同的料理方式讓饕客們趨之若鶩，不過近日就有網友在網路上表示疑惑「為什麽同一個人吃牛排，吃完一塊就覺得飽了，而吃火鍋時，裝肉的盤子堆疊成山一樣高，都覺得自己還能再戰一盤呢？」沒想到就有老饕吐出3點關鍵，直言「其實超級開胃」，引起熱議。
近日搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》對此給出了3點解釋，首先，之所以吃1塊牛排就比火鍋還飽，是因為肉的質量上「規格不同」，一般西餐廳提供的牛排重量大概在200克左右。雖然有些牛排看起來巴掌大小，但實際的重量是達標的，而火鍋店的肉片可能要好幾盤才會達到這個重量。再來是「配菜不同」，這兩道菜色比較上，牛排的配菜可能有「土豆、白麵條、餐包、沙拉、飲品或濃湯」；而吃火鍋時，牛肉簡單涮過後就會縮水，而且配菜基本也是蔬菜類居多，很少能見到火鍋裡面下入各種麵條等主食。最後則是「火鍋更開胃」，因為牛排吃多了容易膩，吃完一整塊，很少有人會想再吃第二輪，但火鍋的各種鍋底「鮮、香、麻、辣」，一聞到都會讓人食慾大增，因此一不小心就會吃得多。 不過《小乾倩倩的遊戲的美食》最後也提醒，不論吃多吃少，最主要都還是要看自己喜歡的程度，且需適量以免浪費。（編輯：王柏文）