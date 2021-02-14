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吃西餐驚見客點「全熟牛排」！員工狂讚內行　原因曝光了

編輯中心/綜合報導

2021-02-14 07:00:00

▲網友一個人去吃牛排，卻遇到天使店員。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有的人到外面餐廳執意點全熟牛排，其實藏有背後原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香；民眾除了選擇到牛排館用餐，有些人也喜歡到超市、大賣場買牛肉回家料理。不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提到，一般西餐廳的牛排有很多等級，在較高檔的西餐廳中，有些人認為點全熟是一種「不懂吃」的表現；不過，有的人到外面餐廳執意點全熟牛排，其實藏有背後原因。
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《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，在外國人眼中，點「全熟」牛排是一種對食物不尊重的表現，他們覺得牛排只有半生不熟的狀態，吃起來才鮮嫩，且牛肉的香味才會完全保存下來，因此一般情況下都帶著一點生的狀態。但在部分的餐廳內，所採用的食材大部分人都不是很放心，若是吃半生不熟的，很容易就吃壞肚子。再者有些人並不喜歡吃生肉，覺得生肉有腥味，所以牛排也不例外，習慣選擇全熟。
▲有的人到外面餐廳執意點全熟牛排，其實藏有背後原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有的人到外面餐廳執意點全熟牛排，其實藏有背後原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
此外，《小乾倩倩的遊戲的美食》透露，在西餐廳工作的朋友認為，牛排的食材並不是完全衛生、乾淨的，因為有的牛排也是冷凍處理，解凍之後直接煎熟，牛排當然帶有腥味，甚至可能因為牛排本身含有細菌，影響腸胃健康，所以為了自己的身體著想，盡量選擇吃全熟的，這樣即使牛肉不夠新鮮，也不用擔心吃壞肚子。
《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，那些到西餐廳點全熟的人，可能熟知西餐廳的套路，他們會毫不猶豫的選擇全熟，其他熟度他們都覺得不放心。若遇到這樣的人，千萬不要嘲笑他們，這群人說不定比你更內行，畢竟連服務員也常誇這種人，認為他們不是吃貨，就是行家。（編輯：賴詠璿）
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