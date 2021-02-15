大師級「清蒸螃蟹SOP」曝光！一招去腥 肉質升級超鮮美
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 17:00:07｜2021-02-15 17:23:37
螃蟹肉質鮮嫩，其蟹黃和蟹膏更讓不少老饕趨之若鶩，不過螃蟹的料理背後其實藏有很大學問！以美食、料理聞名的搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提到，想要吃到新鮮的螃蟹，除了到沿海的海鮮餐廳，還可以在各大超市或市場裡買到，不過買回來的生螃蟹該如何料理才美味？可以跟著以下步驟，不僅去腥還能讓螃蟹味道更鮮美。
螃蟹的料理方法很多，但最能夠保有原汁原味的方法就是「清蒸螃蟹」，也是最美味的料理方式，因為清蒸螃蟹可以讓螃蟹的營養價值有最大程度的保留，肉質吃起來也十分鮮嫩，不過要避免螃蟹做得又老又腥，烹飪技術也是一大考驗。首先，在選擇螃蟹時，最好買用繩子綁好的螃蟹，這樣的螃蟹比較有活力，吃起來肉質就會更加緊實。接著可以將螃蟹在清水裡浸泡2小時左右，期間需要不停換水，才能讓螃蟹吐沙，這也是讓螃蟹去腥的一個重要步驟，並將螃蟹清洗乾淨。至於蒸螃蟹的步驟，必須注意一個小細節，就是蒸螃蟹的時候，一定要將螃蟹翻面，讓螃蟹的肚子朝上，這樣才能避免螃蟹的蟹黃及蟹膏流失。在蒸螃蟹的時候，記得要將螃蟹底部墊一片生薑片和幾粒花椒，除了去腥也能使螃蟹更加鮮美，蒸的過程中也可以加入淡鹽水大火蒸，起鍋前再轉換成中小火，就可以上桌享用。（編輯：賴詠璿）