煮泡麵最好避免什麼？內行揭「最佳步驟」：油膩感全消失
編輯中心/綜合報導
2021-02-10 11:00:00
泡麵成為現代人方便打發一餐的首選，但也因為調味上的需求，被人認為太鹹又油，被冠上不健康的刻板印象。對此，就有內行人分享煮泡麵的「最佳步驟」，能讓油膩感全消失。
搜狐號《小乾倩倩的遊戲美食》提到，「日常生活中，很多人曾感覺到，煮出的泡麵總是不好吃且油膩，也不知道是哪裡出了問題」，其實是因為煮的方法不對。她隨後解釋，「泡麵的麵餅，尤其是油炸麵體，而標榜非油炸麵體的泡麵，則也可能在製作時用了比較多的起酥油，因此吃起來仍感覺相同油膩」，因此最好避免直接使用煮麵水做成麵湯。隨後她也給出煮泡麵的最佳步驟，「先將麵體放到鍋裡煮，煮到整體有點軟掉，且圓餅形鬆散，就可以把麵撈出來，放在一旁碗裡備用。接著將煮麵水倒掉，重新倒入一鍋水，此次水量可以用吃麵的碗衡量一下，需要多少湯裝多少水」。水再度煮開後就可以將蔬菜包、鹽包和油料包「適量」放入，因為泡麵調味料包設計時，準備的量並不是要全放進去的，是為了照顧到口味重的人，所以不需要全加，最後再將剛剛煮完半熟的泡麵體放入煮熟，就可以將不過於油膩的泡麵上桌享用了。（編輯：潘毅）