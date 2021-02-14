蔬食咖哩該放哪種配料？婆媽全推「神級蔬菜」：天作之合

咖哩香氣獨特，讓不少饕客深深著迷，而配著濃郁的咖哩醬，容易讓人不小心就多吃了好幾碗白飯。近日有網友表示，自己有位全家都吃素的朋友要帶孩子們來家裡玩，打算準備親自下廚煮蔬食咖哩招待對方，但由於對方不喜歡菇類，因此請益網友們還能加入什麼蔬菜配料，來讓咖哩變得更好吃，結果全場紛紛狂推「1靈魂配料」，大讚「和咖

根本天作之合」。

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原PO在PTT的廚藝（cookclub）版指出，因為有朋友打算帶著孩子到原PO家玩，但因為對方因為是吃素食又喜歡菇類，讓她在尋找食譜時看見的蘑菇、杏鮑菇等配料都無法下鍋，因此發文求助「想問問看大家在烹煮素食咖哩時，除了會放紅蘿蔔和馬鈴薯之外，還會放什麼料呢？希望能讓整鍋咖哩豐富一點，不要那麼單調！」。

▲咖哩的種類豐富，依照搭配的食材更能夠增添不同風味。（示意圖／翻攝自Unsplash）

文章曝光後下方留言掀起熱烈討論，許多網友紛紛推薦「櫛瓜」這項蔬菜，指出蔬食咖哩中櫛瓜不但能讓口感更有層次，在視覺上也有所加分，「激推櫛瓜，但不能太早放，會不見」、「櫛瓜，用平底鍋獨自先乾煎到出現焦痕，然後

本體調味燉煮最後好才下去，不然會太爛」、「我也要激推櫛瓜！和咖喱根本天作之合！」。

另外也有老饕推薦不少吃法，「越南人很喜歡加芋頭，也是很有飽足感」、「蕃茄也是一個系列，味道會偏酸」、「皇帝豆很搭、甜椒也很不錯」、「炸過的南瓜、秋葵、茄子、櫛瓜、紅黃青椒擺盤後，再淋上咖哩醬」、「白木耳，但是不要一起煮，是放盤內然後淋上煮好的咖哩醬，激好吃沒有開玩笑！」、「蘋果、南瓜，可以的話鳳梨必放！」。（編輯：楊智傑）