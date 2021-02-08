便宜的buffet很容易回本？老饕揭「驚人真相」：不要不信
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 12:50:38
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但為了吸引不同顧客群，每間餐廳的buffet價位也不同。近日，知名美食部落客《小乾倩倩遊戲的美食天堂》就揭露「高檔與平價buffet」差別，表示並不是「低價的buffet」就會比較划算，也透露其原因直言「看完你就能懂了，不要不相信」。
搜狐號《小乾倩倩遊戲的美食天堂》指出，近幾年buffet餐廳成功在餐飲業崛起，甚至對傳統餐飲行業造成一定的威脅，顯見自助餐受到了大眾的喜愛，但相信大家也知道，最常見一般buffet也有分高檔價位以及平價的，但到底哪種吃起來比較划算又能回本呢？其實答案是高檔價位的，原因大概有以下三種。一、高檔與平價的食材成本很多人認為平價的buffet很便宜，所以更能吃回本，但這個想法是錯誤的，因為這種buffet本身成本就超廉價，所以即便你吃的再多，傷得也只是你的胃而已；相反的，高檔的自助餐，選用食材完全不會馬虎。二、食材的新鮮度有差別平價的buffet食材的新鮮度是沒有保障的，沒吃完的食材，還可能存在回收再利用的現象，而高檔的buffet一般完全沒有這種疑慮，使用更高成本食材的前提，期盼讓食物更加新鮮，讓顧客吃起來更放心。三、店內裝潢及服務態度高檔的buffet餐廳通常空間較大，無論是店面裝潢還是店員的服務態度，都能讓顧客得到更高級的享受，用餐過程更愉快，真正內行的人從來不吃平價的buffet，畢竟這種餐廳也不是天天吃，偶爾吃一次而已，何不多花一點，享有更棒的口感以及味蕾饗宴呢？（編輯：張嘉哲）