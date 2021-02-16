花椰菜心怎麼料理才內行？老饕曝「秘藏撇步」：香脆好吃
編輯中心/綜合報導
2021-02-16 07:00:00
花椰菜是台灣常見的蔬菜之一，富含蛋白質等營養成分，口味清淡，許多在吃健康餐或是節食健身的民眾，常常都會選擇用花椰菜來果腹。就有網友透露，最近買了大量花椰菜，除了花蕾部分、菜心當然也不能浪費，詢問大家花椰菜心怎麼料理更好吃呢？釣出許多老饕分享訣竅。
有位網友在PTT發文表示，最近買了大量花椰菜，菜心當然不能浪費，原PO指出自己平常都切小丁炒一炒，灑鹽胡椒當配菜，或是用糖加白醋醃漬當開胃小菜，不然就是煮湯丟下去當湯料。除了這些料理方法，原PO好奇詢問大家，「不知道還能怎麼料理呢？搭配什麼調味料一起料理更好吃呢？」文章一出引發熱議，許多內行網友紛紛留言回覆說，「切片或是切丁一起加到馬鈴薯烘蛋裡」、「去掉老硬皮後切大塊，然後乾煎到微焦，煮椰漿咖喱時加入」、「切細絲清炒」、「涼拌阿、像涼拌大頭菜一樣的作法」、「我喜歡切片然後用鹽抓一下，稍稍脫水以後將水份擠掉，想簡單的話就醬油加一點白糖，做成類似脆瓜的鹹甜口味」、「菜心簡單煮排骨湯就很好吃了」、「菜心我都去皮當大黃瓜用」、「跟洋蔥一起打碎加鮮奶油、高湯、鹽、胡椒做蔬菜濃湯」。另外也有網友建議，「切一切一起炒，花椰菜買來做什麼就一起做」、「花椰菜做什麼就一起做+1，菜心很甜很好吃」、「切一切一起炒+1」。（編輯：倪浩軒）