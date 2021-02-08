小吃店外帶炒飯都超油？內行抖出「暗黑內幕」：不要懷疑
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 18:11:45｜2021-02-08 18:24:47
台灣小吃店林立，其中炒飯由於烹飪方式簡易，成為在各店家都容易看見的料理。不過，就有網友指出，自己到小吃店外帶炒飯，沒想到回家一吃驚覺都是「滿滿的油」，隨後立馬引來許多網友討論，其中就有老饕曝光背後原因。
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自己外帶了一盒炒飯，不過他就貼出一張照片，只見畫面中，上半部是原PO還未享用完的炒飯，但下半部就能發現盒底下堆積著滿滿的油，讓原PO一看嚇傻直呼「吃炒飯，還要瀝乾」。照片一曝光後，隨即引來眾人熱議，「原來是油飯啊！我還以爲是炒飯呢」、「外面其實很多炒飯都這樣，煎蛋也是...」、「超油的，現在吃外面都這樣」、「廚師的技能沒點滿」、「我最沒辦法接受就是這種炒飯，看到那些油完全沒胃口」、「不要懷疑，我曾經在外面吃過比這個還油的炒飯，我還問店家說是不是沙拉油大特價？」但也有人解釋，「哈哈哈哈哈哈，我也遇過這種店家，那位老闆娘只要客人一變多，她的炒飯就會出現這種油當水在加的狀況」、「小吃店一次都要炒很多份，油都會放很多」；另外亦有人透露「這就是台人口味啊！真的炒飯其實很乾，炒飯是吃香的，偏偏太乾又不合大眾口味，又不能加湯的情況下就是下油，不過這師傅真的是太油了」、「用油來造成炒飯粒粒分明的假象，功夫不到家，油要是用得不好，放涼後有油臭味」。（編輯：陳雅雲）