過年走春必吃！「15款廟口小吃」熱量排行曝　網：太可怕

農曆新年將至，許多人會利用春節假期到各地的廟宇走春迎福，而其中「廟口美食」更是讓人忍不住想一口接一口的美食，不過你知道嗎？其實廟口美食的熱量不可輕忽，對此，正妹營養師高敏敏也分析了「15款廟口美食熱量排行榜」，文章一出，也讓網友們全嚇傻。

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營養師高敏敏在臉書粉專《高敏敏 營養師》分享了「15款廟口美食熱量排行榜」，前三名分別是營養三明治（585大卡）、大腸包小腸（582大卡）和臭豆腐（565大卡），另外，像是許多民眾平時就常吃的蚵仔煎（516大卡）、米糕油飯（515大卡）、炒米粉（510大卡）和什錦炒麵（500大卡），熱量也都在500大卡以上。

▲正妹營養師高敏敏分享了「15款廟口美食熱量排行榜」。（圖／翻攝自臉書粉專《高敏敏 營養師》）

另外，高敏敏也提醒，「玉米、豬血糕、米糕、米粉、勾芡的蚵仔煎跟羹、肉圓的皮、都是澱粉！有吃到都要減少飯量！血糖高的人就要避免這樣的澱粉來源」，至於奪冠的「營養三明治」，高敏敏也剖析了它熱量高的原因，「主要是炸麵包皮搭配厚厚的美乃滋，是油滋滋的隱藏版高油脂食物」，她在文末更再次提醒，「建議大家 過年的食物都要注意『分食』，大家一起分散熱量，才不會都堆積在自己身上了」。

文章曝光後，網友們紛紛哀號，「吃三明治也太虧……」、「營養三明治是我的最愛」、「可怕」、「這不就是我們平時吃的嗎？ 那還能吃什麼？」、「重點在高碳水、高脂肪，太NG了」、「潤餅竟然 ……不能接受 ！」、「全部都好美味」。（編輯：郭佩蓉）