牛排上的花刀有意義？大廚曝「真相」解答：不懂還是少吃
編輯中心/綜合報導
2021-02-10 00:02:20
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香，不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》卻發現有的餐廳的牛排會刻「花刀」，但是有的餐廳卻沒有，因此特地去請教西餐大廚，才得知背後原因。
根據《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，很多牛排煎好上桌後，表面都會有好看的花刀，而且花紋是呈「菱形格紋」，但是有些餐廳卻沒有，讓人好奇「牛排上的花刀是否有什麼意義？」因此特地去請教了一下西餐大廚。西餐大廚解釋，牛排上的花刀分成兩種情況，第一個是「外觀好看、方便切、符合外國人口味」，第二個是「方便入味、更成熟、更符合中國人口味」。
第一種情況是在牛排煎好之後，再給牛排劃上花刀，主要的目的是為了讓牛排更好看，切起來更方便，至於對於牛排的口感，不會有太大的影響，說明主廚對廚藝很自信，直接煎牛排口感更香嫩，更符合外國人的口味。第二種情況是在牛排下鍋煎之前，或者煎的過程中，給牛排劃花刀，主要目的是讓牛排更加入味，更容易成熟，所以牛排的成熟度會更老，比較符合中國愛吃熟食的口味，但劃了花刀的牛排，很容易烤熟烤焦，所以吃起來可能更老更柴。西餐大廚強調，「牛排上的花刀是很有講究的，懂的人才知道，有沒有花刀，對牛排的口感有很大的影響，不過很多人不懂，這些人還是少吃牛排的好」。（編輯：許智超）