牛排上的花刀有意義？大廚曝「真相」解答：不懂還是少吃

卻發現有的

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大廚解釋，牛排上的花刀分成兩種情況。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

第一種情況是在牛排煎好之後，再給牛排劃上花刀，主要的目的是為了讓牛排更好看，切起來更方便，至於對於牛排的口感，不會有太大的影響，說明主廚對廚藝很自信，直接煎牛排口感更香嫩，更符合外國人的口味。