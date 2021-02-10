煮泡麵竟巧見「果凍蛋」！男一口咬下大讚　背後真相曝光

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「到底為什麼會變這樣...」的文章表示，「中午煮麵的時候想加一顆雞蛋下去，打開冰箱的時候發現它」，原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，這顆雞蛋的模樣跟「果凍」差不多，原PO接著說「這顆雞蛋的蛋殼中間有『很長』一條裂痕，敲開之後，就變這樣了，雞蛋平常都冰在冷藏，所以都沒有遇到這種事」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言點破真相「冷藏太冷結凍了吧」、「如果是小冰箱的話，應該放的太靠近冷凍」、「冰太裡面也會結凍，之前冰紅蘿蔔也結凍」、「正常，我冰箱太凍，常常這樣，雞蛋10顆裡面有三顆會中，啤酒會變啤酒冰沙，優格會變優格冰塊，水果也凍傷或變硬難切，每次開冰箱都像開驚喜包」、「我房間的冰箱是小冰箱，放在冷藏的出風口也會結凍」、「不管大冰箱小冰箱，放在最上層靠近冷凍會結凍，冷藏溫度太低會結凍，放太裡面也會結凍哦」，原PO事後也接著說「放電鍋加熱後變成這樣，更附上圖片直言「非常正常的雞蛋，當然最後也有吃完，真的很好吃」。
但事實上，日本蛋品協會就曾表示不建議食用冷凍帶殼雞蛋，因為冷凍過程中其實非常容易讓雞蛋的蛋殼破裂，使得冷凍蛋在退冰時，遭細菌入侵的風險增加，進而會有食安的疑慮。（編輯：王柏文）