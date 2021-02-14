牛排怎樣煎才內行？專家曝兩「魔法醃料」：絕對嫩滑美味
編輯中心/綜合報導
2021-02-14 18:54:12
牛排有許多種料理方式，其特有的迷人香氣，總是令饕客食指大動，回味無窮。一般民眾除了到牛排館用餐，不少人也喜歡到超市、大賣場買牛肉回家料理。而煎牛排看似簡單，但想要煎得恰到好處、豐腴多汁，其實也是需要一番工夫的。日本料理達人小西彌樹就分享了煎牛排的秘訣，關鍵在於醃肉的醬汁中增添了兩種「魔法醃料」。
日本綜藝節目《教えてもらう前と後》之前訪問了料理達人小西彌樹，小西彌樹表示無論是BBQ烤肉或是煎牛排，醃肉的醬汁都是非常關鍵的一個環節，醬汁如果做得好，煎烤出來的肉食口感就不會差，甚至即便是平價食材，也能靠著醃料醬汁美味升級。而小西彌樹分享的兩大「魔法醃料」就是可樂和鳳梨汁，小西彌樹指出，可樂和鳳梨汁都有軟化肉質的作用，將肉材浸泡在加了可樂和鳳梨汁的醬汁中醃過夜，平價食材也會變得柔軟多汁，吃起來可以媲美高級肉的質感。除了可樂和鳳梨汁這兩項秘密武器，小西彌樹表示自己一般常用的醃料醬汁就是少許甜醬油、紅糖，加入大蒜、薑及番茄醬，如此便能將食材的口感和香氣昇華到另一種境界。（編輯：倪浩軒）