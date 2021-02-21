房市／住家打造舒適餐廳 小宅也辦得到
財經中心/綜合報導
2021-02-21 18:00:00
餐廳是凝聚家人感情的重要空間，如何設計符合家中需求的餐廳呢? 坪數要多少最剛好？該放方桌好或圓桌才適合？專家建議，包括動線和餐桌都需依坪數和居住人口數進行考量，才能符合舒適的用餐空間。
都會區的住宅空間偏狹小，因此客餐廳多半採開放式設計，即便如此，在界定空間時，仍希望有一個範圍，能明確區隔出客餐廳的動線及區域。信義居家表示，若以容納4人的長桌來計算，坪數大於1坪以上較為合適。餐廳定位的重要角色-餐桌，尺寸則是視在家用餐人數而定，最小寬度應為75至106公分，而一人最小用餐寬度為61公分，最舒適的用餐寬度則是76公分；若是4-6人的一般家庭，則是適合尺寸大約(寬)80～90公分X(長)120～180公分的長桌；而圓桌則以大家庭較為適用。至於餐桌高度，信義居家說，約75～79公分即可；餐椅最好還是要以家人的身高、體型為準則，最適合東方人體工學的椅子高度約在45公分左右，如果太矮反而容易養成駝背要特別小心注意。信義居家提醒，記得預留可以拉出餐椅及入坐的最小寬度，才能避免顧於擁擠。若餐桌靠近通往廚房或客廳等主要通道，建議留出120～130公分以上比較舒適且安全。餐廳的燈光也非常重要，選擇色溫約為4000K左右較為柔和的燈泡，會讓菜色看起來更美味；信義居家說，為了避免吊燈太高而產生眩光的不適感，建議可以從燈罩底部到桌面的距離抓大約70～90公分左右