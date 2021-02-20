「世界最胖男孩」瘦了！3年霸氣狠甩109公斤　帥氣照曝光

曾經憑著「世界最胖弟」稱號爆紅的印尼男孩帕馬納（Arya Permana），在僅僅只有11歲時，體重就已重達192公斤，不只行動不便，甚至還被醫師警告該情況已危害生命，他才驚覺狀況不對，便開始減重。如今透過減肥手術與堅持自律，14歲的他在3年內成功鏟肉109公斤。
綜合外媒《每日郵報》和《太陽報》報導，來自印尼爪哇省的一個小村莊，在2016年爆紅的男孩帕馬納，現在已經完全改頭換面了，因為在嚴格的體重管理下，他已經成功減掉了「半個自己」。一開始他的體重是正常的，直到5歲才開始暴肥，因為他非常愛吃，從9歲起更是肆無忌憚，除了愛吃肉，他也相當喜歡可樂、泡麵等垃圾食物，一餐的食量幾乎可以讓2位成年人吃上一天。據報導，帕馬納過去因為巨大的身形，導致行走困難，不僅無法上學交友，也沒有合適的衣服能穿，只能將下半身裹上布裙，就連洗澡也只能在小泳池裡面洗。而他的父母也對他的身體狀況感到相當擔憂，於是求助專業醫師，希望情況能有所改善。當時醫師也警告，若帕馬納再不控制自己的體重，嚴重的話可能會危及生命，他也終於在2016年下定決心踏上減重之路。一開始，醫師透過手術，將他的胃縮小到原本的30％，這也讓他在短短3個禮拜內就減了17公斤。之後，他靠著持之以恆的運動與改變自己的生活習慣，一步一步慢慢將失控的體重控制得宜。他從每天凌晨4點入睡調整至晚上10點入睡；也戒掉了原本熱愛的可樂、泡麵等垃圾食物，改成吃營養的米飯與豆類；另外，他也在健身教練的幫助下，開始規律運動。
現如今已努力了3年的他，終於成功鏟肉109公斤。現在體重大約83公斤的帕馬納，不僅每天都步行3公里，還會和朋友一起打籃球、做其他運動，甚至連爬樹、騎摩托車都難不倒他，而他也開心直呼「2015年的我，完全想像不到這一切真的能實現，也沒有想過要減肥，現在的我感覺比以前好多了」。（編輯：郭佩蓉）