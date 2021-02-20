「世界最胖男孩」瘦了！3年霸氣狠甩109公斤　帥氣照曝光

曾經憑著「世界最胖弟」稱號爆紅的印尼男孩帕馬納（Arya Permana），在僅僅只有11歲時，體重就已重達192公斤，不只行動不便，甚至還被醫師警告該情況已危害生命，他才驚覺狀況不對，便開始減重。如今透過減肥手術與堅持自律，14歲的他在3年內成功鏟肉109公斤。

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綜合外媒《每日郵報》和《太陽報》報導，來自印尼爪哇省的一個小村莊，在2016年爆紅的男孩帕馬納，現在已經完全改頭換面了，因為在嚴格的體重管理下，他已經成功減掉了「半個自己」。一開始他的體重是正常的，直到5歲才開始暴肥，因為他非常愛吃，從9歲起更是肆無忌憚，除了愛吃肉，他也相當喜歡可樂、泡麵等垃圾食物，一餐的食量幾乎可以讓2位成年人吃上一天。

▲有「世界最胖男孩」之稱的印尼男孩帕馬納（Arya Permana），在11歲時，體重就重達192公斤，不過現如今他也靠著手術及自律，瘦身成功。（圖／翻攝自 推特 @djsheylex）

▲有「世界最胖男孩」之稱的印尼男孩帕馬納（Arya Permana），在11歲時，體重就重達192公斤，不過現如今他也靠著手術及自律，瘦身成功。（圖／翻攝自 推特 @djsheylex）

現如今已努力了3年的他，終於成功鏟肉109公斤。現在體重大約83公斤的帕馬納，不僅每天都步行3公里，還會和朋友一起打籃球、做其他運動，甚至連爬樹、騎摩托車都難不倒他，而他也開心直呼「2015年的我，完全想像不到這一切真的能實現，也沒有想過要減肥，現在的我感覺比以前好多了」。（編輯：郭佩蓉）