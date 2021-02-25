全聯蛤蜊「吐沙一晚」嘸效！內行曝神撇步：市場老闆教的

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，而近日也有一名女網友到全聯購物，她買了一包文蛤真空包，豈料吐沙吐了一晚，醒來卻看到讓她傻眼的一幕，貼文一出，就有內行曝神撇步，直呼「市場老闆都這樣」。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己近日到全聯購物時，看到文蛤便拿了一包放進購物車，想著回家立刻幫蛤蜊吐沙，隔天就不需要等待，馬上能料理。

▲一名女網友日前到全聯買文蛤真空包，豈料吐沙吐了一晚，隔天醒來卻讓她很傻眼。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

貼文一出，引起熱議，「還是市場的固定店家買比較安全，大部分還會送九層塔！」、「這款真的超多沙」、「我之前也是泡了一晚....然後整鍋毀了」、「我有買過，要不是急著要還是菜市場比較好」；但也有網友緩頰，「我發現很多人吐沙都沒有加鹽巴，記得水裡面要加鹽巴，而且是要2-3匙，我買過非常多次了，從來都沒有遇過這樣的情形耶」、「我還滿常買的，吐沙時我鹽巴都放3匙左右，但都是尖尖的3湯匙，所以應該算3.5匙，基本都有吐沙成功」。

另外，也有內行網友分享「神撇步」，「每一顆要敲過，聲音不一樣的要挑掉（逛菜市場時看賣文蛤的阿伯這樣做）」、「洗時候沒敲吧」、「那顆是死殼的吧，只有包沙沒有肉的，煮蛤蜊一定要一顆一顆敲過確認死活再煮比較保險」、「敲起來是實心的就是還活著，敲起來是空洞感的就是壞的！可以走一趟傳統菜市場買蛤蜊，老闆會教你怎麼挑」、「使用前要敲一敲」、「吐沙完，要煮之前還是要先敲敲看，確定無誤才下去煮」。（編輯：郭佩蓉）