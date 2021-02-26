台灣鳳梨優勢在哪？老饕揭「不敗料理法」：根本台菜代表

中國國台辦今（26）日表示，自3月1日起將暫停進口台灣鳳梨，國台辦發言人馬曉光解釋因自2020年開始台灣銷往中國的鳳梨查出含有介殼蟲所致，我國農委會則否認此說法，強調台灣出口鳳梨的輸出合格率達99.79％，也將動用10億預算確保產地價格。對此，就有網友發文表示「台灣最好的鳳梨感覺短時間內會留在我們這塊寶島上」，接著更詢問屆時這些鳳梨可以怎麼料理，文章曝光後也掀起網友熱議。

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中國海關總署今發布公告，表示將從今年3月1日起暫停進口台灣的鳳梨。由於台灣鳳梨出口中國占9成，此舉恐影響農民甚鉅。不過有網友今日也在PTT發文提到，按照目前兩岸情勢來看，「台灣最好的鳳梨感覺短時間內會留在我們這塊寶島上，如果沒人要我們自己就吃爆」，同時詢問屆時這些留在台灣的鳳梨該如何料理。

文章曝光後不少網友也紛紛提出觀點，其中就有老饕表示，本土鳳梨可用來入菜的食譜當中，有數道可說是「台菜代表」的不敗料理例如鳳梨蝦球、苦瓜鳳梨雞湯等，「鳳梨蝦球真的讚」、「跟肉一起料理，軟化肉還酸酸甜甜，超好吃」、「台灣很多料理都有阿！鳳梨蝦球、鳳梨苦瓜、鳳梨雞糖醋排骨」、「鳳梨木耳，真心不騙」。

▲鳳梨富含營養素，包括蛋白質分解酶、纖維質及維生素 C，也是台菜、熱炒當中常見的入菜食材 。（示意圖／取自 Unsplash ）

此外也有內行指出本土鳳梨優勢「台灣鳳梨大多改良甜又多汁，台灣一顆市場行情大概60~80，便宜就多吃幾顆」、「鳳梨派、鳳梨果醬、鳳梨麵包，臺灣鳳梨可以做很多好吃的料理啊！」、「夏天搭配其他水果打汁都很好喝」。

事實上，根據農委會統計，我國去年約有37萬公噸鳳梨為內銷，另有約4.6萬為外銷出口；其中，中國大陸約佔出口97％，另有日本與其他國家。農委會主委陳吉仲則表示，目前我方將動用10億預算，做好國內外促銷活動，保證鳳梨產地價格仍能維持在前2年平均價格水準之上。（編輯：楊智傑）