閨蜜約好一起胖！重逢傻眼「被背叛」 她覺醒狠減45公斤
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 11:53:50
現代人的體重控制成為一大課題，某方面也是因為生活安逸，心寬體胖，缺乏逼自己節食運動的意志力。日本一位身高166公分的女子，最胖時體重到達95公斤，但她後來瘦身有成，狠甩一半自己的肉，如今抱持在50公斤的苗條身材。而她下定決定減肥的契機是因為被「約好一起胖」的閨蜜背叛，趣味故事引發討論。
日本女子平野香里日前在綜藝節目《ザ！世界仰天ニュース》分享了個人的減肥故事，香里從小在雙親疼愛下長大，國中時代就成了圓嘟嘟的小胖妹。香里透露，由於媽媽和弟弟食量都小，她很自然就成為清空家裡剩菜的人，不知不覺就越吃越多，越長越大隻。而且香里的飲食習慣也不太好，不僅熱愛炸物，還一定要加上蛋黃醬等高熱量沾醬。之後香里的父母離異，跟著媽媽生活的香里隨著媽媽再婚搬到了繼父家。結果新爸爸是開餐廳的，這一來香里更是大飽口福，體重持續增加。大學畢業後香里去澳洲留學，本以為會水土不服，結果香里適應得超好，在澳洲時創下人生巔峰的95公斤體重。每次人生的轉折點，香里似乎總能找到讓自己發胖的方法。那麼到底她是怎麼下定決心減肥的呢？原來香里高中時有一位好閨蜜，對方也是肉肉身材，兩人最大興趣就是一起吃美食。後來香里跟著媽媽再婚，搬離老家不得不和閨蜜分別，兩人還約好感情不散，永遠一起快快樂樂變胖。想不到後來香里再和對方聯繫，約出來見面卻傻眼了，曾經的肉肉姐妹花已不復見，對方成為窈窕淑女，唯一還在胖的只有自己。而且閨蜜還對香里說，「你居然完全沒變！不過這樣也挺好的啦」，這句話徹底擊落香里，香里從此發奮減肥，運動和改變飲食習慣併行，終於成功瘦到如今的50公斤苗條身材。（編輯：倪浩軒）