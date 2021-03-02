熱炒店大廚「炒飯總不黏鍋」？老饕曝秘訣：絕對粒粒分明
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 21:30:59
台灣小吃店林立，其中炒飯不僅能夠時常看見，更是家常料理之一，然而炒飯看似簡單，其實相當考驗廚師的實力。對此，就有網友好奇發問「熱炒店在炒飯時為何能一直甩、不黏鍋啊？」而引來許多老饕解密關鍵原因。
原PO於PTT八卦板上發文，表示每次看到熱炒店的廚師炒飯時都是大火配大鍋，「然後都能一直甩飯、不黏鍋，節奏感十足，是因為油下很多才能甩嗎？還是鍋子或是炒冷飯的關係嗎？」原PO透露，曾試過加很多油或是冷飯，但都無法炒出像熱炒店的炒飯，這就讓他好奇發問「他們的秘訣到底是什麼？」問題一曝光，就有老饕指出「鍋要夠熱、油放足」才是關鍵，「鍋要夠熱，但如果要能炒到粒粒分明，油也要夠」、「你注意看他們都超大火，鍋很熱，而且你火大油就要多，不然技術不好就焦了」、「鍋要熱，油要足」、「鍋熱、油夠、飯不要太溼」。此外，不少人也紛紛大推熱炒店炒飯的美味，直言「熱炒店炒飯真的比大部分炒飯的店好吃，用鍋技能練滿了」、「熱炒店炒飯好好吃」、「我最喜歡吃的那家炒飯也是熱炒店，而不是專門」、「有些熱炒店的炒麵炒飯真的超級好吃」。（編輯：陳雅雲）