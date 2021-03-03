皮蛋瘦肉粥怎麼做才讚？內行曝「多加1步」：好吃還不腥
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 00:14:36
皮蛋瘦肉粥是不少台灣人最愛的粥品，裡面的精隨就是「黑嚕嚕的皮蛋」，更增添整碗粥的鮮甜滋味。不過，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就提醒，如果要自己做皮蛋瘦肉粥，千萬別直接下鍋煮，只要多加1步驟，就可以好吃而且不腥。
根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，皮蛋瘦肉粥共有四步，第一步是「把大米淘洗乾淨，放入冰箱冷藏幾個小時，或者提前冷藏一夜」，目的是要縮短烹飪的時間，冷藏後的大米，很快就會煮開花。如果不冷凍的話，就要煮的時間長一點，最少1到2個小時，要不然黏稠度出不來的。第二步就是「剝掉皮蛋外面的泥土，洗乾淨放入蒸鍋，隔水蒸10分鐘左右」，目的是減少皮蛋的鹼味和腥味，還能讓皮蛋徹底凝固，切的時候不容易流黃和散碎，然後把蒸過的皮蛋，切成小塊，再切一些生薑絲，若不喜歡薑絲的話，直接切成薑末也行。而瘦肉的部分是，「切成條再放入碗裡，加入少許食鹽、白糖、料酒、清水和澱粉，沿著一個方向攪拌均勻，最後滴入少許熟油，抓揉均勻」，目的是讓肉的口感更嫩滑，而且互相不容易粘連。第三步則是「將砂鍋清洗乾淨，倒入清水和大米，米水的比例是1：13，用中大火把大米粥煮開花，放入切好的皮蛋和薑絲，繼續燜煮10分鐘左右，再來放入鹽、雞粉、料酒、胡椒粉、香油，要快速攪拌均勻，防止調料結塊」。最後一步是，「放入醃好的瘦肉，快速攪拌開，等到瘦肉絲煮熟以後，繼續蓋上蓋子，燜煮3到5分鐘，最後撒入少許蔥花或者青菜（可不要），攪拌均勻，燜煮一會即可出鍋」，這樣美味的皮蛋瘦肉粥就做好了，只要記得加上「皮蛋蒸熟」這一步，出鍋後就會香味四溢又沒腥味。（編輯：許智超）