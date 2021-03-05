房市／防疫回台 紅樹林站海歸族也青睞
財經中心/綜合報導
2021-03-05 18:00:00
因疫情影響，部分民眾傾向尋找較開闊的生活環境，在地房仲觀察，除了原有的三大族群上班族、高資產族、退休族會在紅樹林站周邊購屋，近期也吸引因防疫考量從海外回台定居的海歸族在此置產，他們偏好1+1房的格局，以面河岸景觀居多，約佔整體交易1成。
紅樹林站面河岸的景觀宅，過去一直是高資產族與退休族的關注熱點，像是高資產族會購買大坪數的河岸景觀豪宅，而一般退休族，則青睞面河岸的度假小宅，以套房為主，作為假日休閒使用。信義房屋紅樹林店店長徐偉豪觀察，近半年來，多了許多從海外回來的海歸族，因國外疫情嚴重，他們因防疫考量，從國外回來長住或是短暫居住一年，因為在國外習慣寬闊的生活環境，因此找到紅樹林站周邊看屋。因紅樹林站周邊除了有景觀宅優勢，沿著河岸還有自行車道，符合國外生活的氛圍，徐偉豪觀察，這群海歸族多喜愛可以看到河岸景觀的住宅，以可靈活運用的1房或1+1房小房格局為主，半年來約佔整體交易量1成左右。徐偉豪分析，過去景觀度假宅分為豪宅與小宅，去年因為游資多，高資產客戶購買河岸豪宅的交易熱絡，今年預估熱度不減；而度假小宅以河景套房居多，總價6、700萬，退休族、海歸族作為度假休閒使用。而除了河岸景觀宅，還有為數不小的小坪數、低總價住宅。除此，近期也有許多北市年輕家庭以時間換取房價與空間到紅樹林站購屋。