買便當一次湊齊「4天王」！他崩潰只吃白飯：這機率多大
編輯中心/綜合報導
2021-03-06 18:26:46
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有一名網友指出，自己買了便當準備享用，然而一打開卻看見「4大地雷配菜」，立馬崩潰直喊「一次湊齊的機率大概多大我不曉得」。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示每個人在食物上多少都有些罩門，隨後原PO便貼出照片，只見畫面中配菜格放了滷豬皮、炒茄子、梅乾菜炒苦瓜，甚至還有炸、炒青椒，讓他慘到只能吃白飯，最後原PO也崩潰直喊「一次湊齊的機率大概多大我不曉得，但⋯⋯⋯⋯今天我度丟啊」。貼文一曝光，就引來許多網友留言，「這個便當⋯我會餓死」、「所有願望一次滿足」、「梅乾菜炒苦瓜，地獄來的料理」、「只能吃白飯了」、「該去買樂透了？」、「這種配菜實在有點離譜呀」、「這根本邪教便當」。但不少老饕卻抱持不同看法，直言「這些我都愛耶」、「超完美便當」、「都是我愛吃的菜」、「只有滷豬皮我不吃」、「怎麼都是我的最愛」、「都很好吃，要乖乖吃完不要浪費哦」、「這個便當我可以，菜色都愛」、「沒在挑的，都吃！」（編輯：陳雅雲）