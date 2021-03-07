「鑄鐵鍋」煎牛排大勝不銹鋼鍋？食客吐背後真相：超明顯
編輯中心/綜合報導
2021-03-07 10:04:48
牛排有許多種料理方式，其特有的迷人香氣，總是令饕客食指大動，回味無窮。一般民眾除了到牛排館用餐，不少人也喜歡到超市、大賣場買牛肉回家料理。而煎牛排看似簡單，但想要煎得恰到好處、豐腴多汁，其實也是需要一番工夫的。而近日就有網友在網路上表示疑惑「用『鑄鐵鍋』煎牛排是不是大勝不銹鋼鍋？」沒想到就有食客吐背後真相，直言「超明顯」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「鑄鐵鍋煎牛排好吃嗎？」的文章表示，「昨天我老婆去勘查露營地，遇到一位老頭，搭著單桿帳蓬，旁邊停著檔車，用鑄鐵鍋煎牛排，很像咖啡CM會出現的場景，還請我老婆吃了一口牛排，超好吃的」，因此這也讓原PO表示疑惑「所以鑄鐵鍋煎牛排，會比不鏽鋼煎的還好吃嗎？還是要看技術？有八卦嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有食客揭露了背後真相，留言區蓋起高樓。網友們紛紛點出「用鑄鐵鍋煎牛排勝過不銹鋼鍋」的原因，「厚度厚的肉，鑄鐵鍋煎出來好吃的程度大於白鐵鍋，煎蛋差別更明顯」、「鑄鐵鍋主要是比較能儲熱，加熱到高溫後能讓食材脆化形成脆殼，這是不鏽鋼比不上的」、「鑄鐵鍋比較重，可以煎出牛排表面那層金黃焦香的脆皮」、「只是用煎的話，就那樣，配合烤的話，風味尤佳，表面煎完再烤才好吃」。（編輯：王柏文）