牛排沾什麼醬最對味？全場狂指「1系列」：萬年不敗0失誤

牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香。而近日有網友好奇在PTT提問「大家吃牛排都加什麼調味料？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛狂指「1系列」，認為是萬年不敗必加款，既不會蓋過牛肉本身的鮮甜，加了又不太會出錯。

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原PO在PTT女孩板表示，「最近愛上自己煎牛排，也嘗試了很多不同的吃法，因為覺得就算肉質本身再怎麼好，如果沒有調好味，還是很有可能會毀了這道料理。」他透露，自己目前嘗試過玫瑰鹽、黑胡椒醬、烤肉醬和山葵醬，其中，玫瑰鹽真的挺不錯的，山葵醬也讓他很驚喜，不僅沒有印象中的嗆鼻，反而還帶出了牛肉的鮮甜味，相對來說也是最不容易膩口的，他並好奇詢問大家「吃牛排都沾什麼呢？」

▲有網友好奇在PTT提問「大家吃牛排都加什麼調味料？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛狂指「1系列」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

問題一出，網友一致狂指「鹽系列」，紛紛留言「不愛醬，只加鹽」、「松露鹽很讚」、「照理說肉好的話只加一些海鹽吃原味就好，講究一點的話可以選特定牌子的海鹽，不是加味海鹽，而是鹽本身的味道」、「黑胡椒鹽萬年不敗，不喜歡醬」、「加鹽，再配點炸蒜片」、「鹽加1，零失誤」、「你可以試試紅酒鹽也不錯」、「肉質好的只加鹽，不怎麼樣的就黑胡椒醬」。

另也有人直指「a1牛排醬」、「美乃滋」、「番茄醬，啊嘶」、「蘑菇醬」、「蒜粒黑胡椒鹽、柚子胡椒」、「用有鹽奶油+迷迭香煎什麼都不用加」、「完全不加醬...喜歡肌紅蛋白的味道」、「山葵醬阿」。（編輯：許苡晴）