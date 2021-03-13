炒飯用隔夜飯最好吃？行家揭「驚人真相」：一堆人都錯啦
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 11:34:39
台灣小吃店林立，其中炒飯不僅能夠時常看見，更是家常料理之一，然而炒飯看似簡單，其實相當考驗廚師的實力。近日，就有網友分享自己買了炒飯回家後，打開卻發現該店家犯了炒飯「最大禁忌」，卻意外釣出內行人曝光炒飯的「迷思」，貼文引發廣大迴響。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「這份羊肉炒飯應該犯了大忌吧！飯都黏在一起，沒有拌炒均勻，一堆白飯沒有香氣，不要被他的外表騙了，沒有什麼味道，中辣也不辣，我到底在吃什麼，這一份還要一百元耶！」貼文一出，網友紛紛回應「沒有粒粒分明還黏在一起超失敗」、「炒飯就是要隔夜飯啊！沒粒粒分明」、「還是用隔夜飯炒最好吃」、「炒飯要用冰過的隔夜飯來炒才是王道」、「炒飯真的要用隔夜飯炒，好吃」、「看了都沒食慾了，很像醬油拌飯＝＝」、「我反而喜歡這種的耶....」。不過，也有網友出面打臉表示「一堆人說炒飯要用隔夜飯跟冰過的，拜託一下不要亂講這種觀念好嗎？我自己賣炒飯的，我還怕隔夜飯影響口感，只要你這鍋飯準備要炒飯的，水量抓對就不用隔夜飯跟冰冷凍的，我賣炒飯都用熱飯下去炒沒糊過，如果你炒飯還是加一堆水，隔幾夜的飯都是一樣啦！重點是煮飯的水量好嗎？」（編輯：張嘉哲）