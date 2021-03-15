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台北看展｜只有這裡看得到！奈良美智專為台灣畫作首次展出

行遍天下旅遊網

2021-03-15 14:30:41

台北看展｜只有這裡看得到！奈良美智專為台灣畫作首次展出
台北看展｜只有這裡看得到！奈良美智專為台灣畫作首次展出
高人氣日本當代創作家奈良美智來台灣了！喜歡他畫作的粉絲們，趕快把握時間，到關渡美術館來場「奈良美智」之旅，還能見識到他專為台灣創作的新品《Hazy Humid Day》（朦朧潮濕的一天）。
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©YOSHITOMO NARA／圖片提供：文化總會
©YOSHITOMO NARA／圖片提供：文化總會

關渡美術館免費看奈良美智　南部的朋友下半年也能欣賞到

「奈良美智特展」3/12在關渡美術館盛大展開！去年4月，奈良美智在推特上表達對台灣捐贈口罩的感謝，為此蔡總統也在社群予以回應，搭起台灣與奈良美智的友好橋梁。今年是311十週年，日本台灣交流協會也希望將「奈良美智特展」納入感謝台灣的日台友情系列活動，經奈良美智同意後，便攜手文總積極協助並籌辦相關事宜，更加展現台日之間深厚的情誼。奈良美智也透過影片表示，為了感謝台灣在311東日本大地震時的巨額捐款與幫助，希望透過這個展覽，作為小小的回報，「真的覺得很榮幸。」影片中還兩度預告自己會再來台灣，希望大家盡情欣賞展覽。
©YOSHITOMO NARA／圖片提供：文化總會
©YOSHITOMO NARA／圖片提供：文化總會
另外，此次最新作品是為台灣而創作的新作，尺寸達220*195公分，奈良美智花了10天左右，在開展前一個月前繪製完成，20天前才空運送達台灣。在新作介紹中，他表示，這幅是抱著對多次造訪過台灣的想法所完成的畫，在這種感覺之下完成的畫，是真正的水準，也是最真實的自己，「可以說是現在的我最好的作品」他將其命名為《Hazy Humid Day》（朦朧潮濕的一天）。他表示，他已盡力完成布展，希望能大家可以開心看展。
©YOSHITOMO NARA／圖片提供：文化總會
©YOSHITOMO NARA／圖片提供：文化總會
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©YOSHITOMO NARA／圖片提供：文化總會
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而南部的粉絲們也不用怨嘆，在今年的7月及11月，已經確定會移師高雄及台南， 高雄將於/7/10 ~ 10/31高雄市立美術館展出、台南則是11/9 ~ 隔年2/13臺南市美術館，屆時都能夠好好欣賞到奈良美智作品風采。

活動介紹

奈良美智特展
地點：國立臺北藝術大學關渡美術館
日期：3/12 ~ 6/20
注意：展覽全面禁止攝錄影、12歲以下請由家長陪同、室內請配戴口罩


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