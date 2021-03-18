鮭魚壽司最多吃幾盤？營養師曝「過量下場」：小心會爆表

引發全台瘋改名「鮭魚之亂」的連鎖迴轉壽司店今（18）日邁入優惠最終日，許多民眾衝著最後一波晚餐，揪團到戶政事務所改名成「鮭魚」就為了享用免費的壽司大餐。不過在爽吃鮭魚壽司之前，營養師高敏敏就提醒民眾千萬別因為一時貪吃而忘了控制熱量，當心一天油脂含量爆表！

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營養師高敏敏解釋，每100g的鮭魚富含14.9g脂肪、20.2g蛋白質，雖有豐富的omega-3脂肪酸是很好的油脂來源，但若是攝取過量，會導致一天脂肪量攝取過多出現：腹脹、消化不良、血糖血脂升高、熱量攝取過多、肥胖等健康問題；且若吃到不新鮮的魚，容易造成食物中毒；而來源不明的深海魚也易殘留重金屬。

▲營養師高敏敏提醒民眾享用鮭魚壽司要適量！（圖／高敏敏營養師 授權提供）

此外，光是一個鮭魚壽司「醋飯」的熱量就大約有35大卡，以一碗飯280卡來算，約4盤（8個）即是一碗飯的熱量！而鮭魚壽司重點就是「鮭魚片」不可能只吃飯，計算下來一個鮭魚口味的壽司大約在47.5～60大卡之間，因此若把配料算進去，一片鮭魚肉至少大約25大卡2g油脂。

高敏敏營養師也提供了壽司郎鮭魚一盤（兩顆）的熱量計算：

炙燒鮭魚佐羅勒起司 137kcal

洋蔥鮭魚 124kcal

鮭魚佐羅勒莫撤拿芝士 117kcal

蘿蔔泥炙燒鮪魚肚 96kcal

炙燒鮭魚肚 95kcal

鮭魚熱量 95kcal

鮭魚卵軍艦 81kcal

▲高敏敏營養師提供壽司郎的品項熱量計算。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

高敏敏也提醒，若男、女性分別以體重70、55公斤之靜態工作者估計，衛福部每日脂肪建議攝取量上限男性只能攝取70公克、女性則僅能攝取55公克。也就是說如果女生一個人吃掉了14盤鮭魚壽司，一天油脂含量就會爆表！她建議這些「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」們

每個人吃5至7盤鮭魚口味的壽司就夠了

，千萬不要因免費貪吃而耽誤了身體健康！

那麼喜歡吃壽司的老饕們該怎麼吃才能聰明又健康呢？高敏敏也整理出4點關鍵，提醒民眾注意「吃壽司同時補充蔬菜，配一碗紫菜湯或選擇有蔬菜的口味壽司」、「可以搭配熱茶一起享用，增加飽足感」、「糖尿病、高血脂患者少吃，避免加重病情」、「注意山葵是否為加人工色素的假山葵，加工品吃多也不利健康」。（編輯：楊智傑）

《高敏敏 營養師》