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點外送怕不新鮮？內行曝「4種食物」安心吃：變質太明顯

編輯中心/綜合報導

2021-04-04 07:00:00

▲大陸有名女子叫外送下錯單，沒想到外送員竟照樣接單送餐。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
▲外送平台近幾年崛起，不少店家看準懶人商機，紛紛加入成為合作夥伴，但客人卻也必須冒著無法當面觀看店家製作環境，與食品曾放置一段時間的風險。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
外送平台近幾年崛起，不少店家看準懶人商機，紛紛加入成為合作夥伴。然而客人卻也必須冒著無法得知店家製作環境、食品是否放置過等風險。對此就有內行人指出，有4種美食，可以安心的在平台上購買，因為只要一久放就容易變質，免擔心會吃到不新鮮的食物。

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美食專欄《小乾倩倩的美食》就分享，雖然外送平台上曾出現不少幽靈餐廳、食物品質不佳的店，但是有4種食物，就算是用外送平台點的，都能安心食用：

一、茄子

因為茄子本身就是相對容易清洗的蔬菜，就算店家因為貪快，也不容易沒洗乾淨。此外，茄子切塊炒完也不容易與其他東西糾纏，混入異物也會相當容易看出來。

▲茄子切塊炒完也不容易與其他東西糾纏，混入異物也會相當容易看出來。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）
▲茄子切塊炒完也不容易與其他東西糾纏，混入異物也會相當容易看出來。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）
 

二、綠色葉菜類

綠色的葉菜類，只要不新鮮，葉子就很容易出現泛黑色的情況，一般顧客都能夠輕易判別，因此店家也會特別注意這類菜的外觀，避免遭到顧客投訴。

▲粥品雖然看似濃稠，但其實只要放上一小段時間，就會很容易結成坨塊。（圖／記者陳致宇攝）
▲粥品雖然看似濃稠，但其實只要放上一小段時間，就會很容易結成坨塊。（示意圖／記者陳致宇攝）
三、粥品

粥品雖然看似濃稠，但其實只要放上一小段時間，就會很容易結成坨塊。因此只要非即時烹煮，都很容易被顧客發現異狀。

四、麵類

麵類的情況與粥類相似，只要放上一小段時間，麵條就很容易糊掉，因此要吃到不新鮮的麵，恐怕機會相當難得。（編輯：潘毅）

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