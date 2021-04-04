點外送怕不新鮮？內行曝「4種食物」安心吃：變質太明顯
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 07:00:00
外送平台近幾年崛起，不少店家看準懶人商機，紛紛加入成為合作夥伴。然而客人卻也必須冒著無法得知店家製作環境、食品是否放置過等風險。對此就有內行人指出，有4種美食，可以安心的在平台上購買，因為只要一久放就容易變質，免擔心會吃到不新鮮的食物。
美食專欄《小乾倩倩的美食》就分享，雖然外送平台上曾出現不少幽靈餐廳、食物品質不佳的店，但是有4種食物，就算是用外送平台點的，都能安心食用：
一、茄子
因為茄子本身就是相對容易清洗的蔬菜，就算店家因為貪快，也不容易沒洗乾淨。此外，茄子切塊炒完也不容易與其他東西糾纏，混入異物也會相當容易看出來。
二、綠色葉菜類
綠色的葉菜類，只要不新鮮，葉子就很容易出現泛黑色的情況，一般顧客都能夠輕易判別，因此店家也會特別注意這類菜的外觀，避免遭到顧客投訴。
三、粥品
粥品雖然看似濃稠，但其實只要放上一小段時間，就會很容易結成坨塊。因此只要非即時烹煮，都很容易被顧客發現異狀。
四、麵類
麵類的情況與粥類相似，只要放上一小段時間，麵條就很容易糊掉，因此要吃到不新鮮的麵，恐怕機會相當難得。（編輯：潘毅）