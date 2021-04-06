吃火鍋最怕遇到啥？「地雷動作」秒毀整鍋 饕客一致認同
編輯中心/綜合報導
2021-04-06 16:46:59
台灣人超愛吃火鍋，不論是小火鍋、火鍋吃到飽等等，一年四季都有人在吃，尤其到了冬天時候，每間店更是高朋滿座、一位難求。不過，近日就有網友討論「吃火過最害怕遇到的一件事」貼文一出引發廣大迴響。
臉書專頁「劇評可以毒蛇，待人必須親和」貼出一張IG的問答題表示「吃火鍋的時候，就會有假熱心的人在肉盤一上桌之後，就幫大家全部丟進火鍋裡，拜託不要浪費我的肉，誰跟你一樣愛老肉？」接著回答人表示「沒錯！這就是超級地雷！誰在那邊一次倒整盤肉，我們就拿出電擊棒」。
貼文一出，網友紛紛回應「天阿！說到心坎啊，吃火鍋最怕一直倒肉的」、「肉就是要邊吃邊涮，整坨下去是在燉高湯嗎？」、「真的！肉就是要一片一片涮，全部丟進去湯就濁了」、「真的超崩潰啊，每次丟一堆肉都是渣渣，湯都不能喝了」、「對！超賭爛糟蹋肉，拜託一片片涮好嗎？不會就讓我來，倒整盤急屁急啊」、「我超討厭倒整盤肉下去，還有愛幫別人煮肉的人，我會自己用好嗎？」
不過，也有網友認為「如果是小盤的可以整盤吧....我一次就要吃一盤啊」、「這才是火鍋正宗吃法好嗎？不懂吃」、「還好吧，趕時間啦，肚子餓得要死誰跟你一片一片涮」。（編輯：張嘉哲）