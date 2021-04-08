房市／夫妻買房權利歸屬 預告登記能保障
財經中心/綜合報導
2021-04-08 18:30:00
年輕夫妻共同出資買房，房子要登記誰名下是許多人煩惱的問題，若是已考量一生一次的土增稅優惠稅率，決定登記在一人名下，但沒被登記為所有權人的另一方，該如何保障自己的權益？專家表示，最常見的方法是「預告登記」，可限制所有權人變賣房屋或設定貸款，保障彼此財產權益。
根據民法指出，「法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務後，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配。」因此購買房屋登記在其中一方，日後若感情生變，扣除掉債務，夫妻兩人都可分回賣房的金錢。但房子登記名下的那一方，仍擁有房子處分的主導權，可以自由變賣或設定抵押權，為了避免不必要的債務風險，沒有被登記為所有權人的那一方，可以「預告登記」來保障自己的權利。
所謂的預告登記，指得是在夫妻倆購屋之後，可向地政事務所申請「限制登記名義人處分其土地建物權利之登記」，可限制所有權人房屋移轉或設定抵押權，當所有權人有意變賣房屋或向銀行貸款，需經過預告登記的請求權人同意。
信義房屋不動產企劃研究室專案經理曾敬德表示，「預告登記」雖然較少購屋人知道，但確實多了一層保障，只要事前跟另一半溝通好，培養互信關係，不失為一個保障權利方法。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步補充，去地政事務所「申請」預告登記時，請求權人需檢具土地登記申請書、登記清冊、身分證明文件及登記名義人同意書、權利書狀。
再來也可做「借名登記」，借名登記的定義是當事人約定一方將自己財產以他方名義登記，而仍由自己管理、使用、處分，他方允就該財產為出名登記，郎美囡表示，最常用於父母將不動產借用子女名義登記或是夫妻間的借名登記，為了保障財產安全，可簽訂「不動產借名登記契約」載明出資比例，雖然房屋登記所有權人仍可自由變賣，但另一方可依此契約提告求償。