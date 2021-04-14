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「鐵板燒太貴」乾脆吃便當？老饕揭2優勢：很多人不知道

編輯中心/綜合報導

2021-04-14 12:32:21

▲網友透露自己在鐵板燒用餐時，對服務員說謝謝，竟遭隔壁男客譏「他們有收服務費不是嗎」。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲鐵板燒深受不少饕客喜愛，其最經典的豆芽菜+高麗菜搭上主餐，雖然一份賣破百元仍然超夯。（示意圖／翻攝自Unsplash）
許多人喜歡吃平價鐵板燒，只要選一道主菜，就會由主廚現場料理，並且附上兩種小菜，相當開胃下飯。不過，近日就有網友討論「吃鐵板燒是不是蠻浪費錢的啊？」結果貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「基本上鐵板燒就是吃豆芽菜、高麗菜，這種醬汁加一堆的菜實在有夠好吃，不過主菜的肉份量就超級少，而且都是便宜的肉，吃鐵板燒是不是蠻浪費錢的？還是大家以為這邊吃菜是很健康的？」

▲鐵板燒最經典的配菜就是豆芽菜+高麗菜，以及一份主餐。（示意圖／翻攝自PTT）
▲鐵板燒最經典的配菜就是豆芽菜+高麗菜，以及一份主餐。（圖／PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「能吃到現炒的菜還行吧，自助餐店都放多久了」、「便當店冷掉的高麗菜更母湯」、「便當只會裝一堆奇怪的菜，鐵板燒還可以現炒，很明顯贏了」、「可以吃到現炒的菜我是覺得可以啦，便當店都是保溫的菜耶」、「鐵板燒一個人頂多炒2-3份，主菜幾乎一人炒一份，便當店一次都炒百人份...人力成本差那麼多當然比較貴」、「現炒跟便當店差那麼多」。

而不少網友除了認為鐵板燒能吃到「現炒」的菜以外，還有內行人表示「有些鐵板燒可以續菜啊」、「可以續菜就贏了」、「無限續菜跟白飯湯飲料，CP值很高啊」、「有些鐵板燒可以續菜喔，好像很多人不知道這隱藏加碼」。（編輯：張嘉哲）

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